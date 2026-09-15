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Suudi Arabistan'da kırmızı alarm: Mekke dahil 3 kentte halka “güvenli yere gidin” çağrısı

Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif için “tehlike” uyarısı verilirken, erken uyarı sistemleri devreye alındı. Halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapılırken, riskin kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Suudi Arabistan'da kırmızı alarm: Mekke dahil 3 kentte halka “güvenli yere gidin” çağrısı

Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de olduğu çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri devreye alınarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından Mekke, Taif, Cidde için "tehlike" uyarısında bulunulduğu belirtildi.

Vatandaşlara olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları, yetkililerin talimatlarına uymaları ve kalabalık oluşturmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca herhangi bir olay anında görüntü kaydı yapmamaları istendi.

Öte yandan açıklamada, uyarının hangi tehlikeye ilişkin olduğuna ve söz konusu riskin kaynağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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