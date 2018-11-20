Suudi Arabistan'da taht oyunları

20 Kasım 2018

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından uluslararası karışıklığın yaşandığı bir ortamda, Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin bazı üyelerinin Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın kral olmasını engellemek için çalıştıkları belirtildi.

Kraliyet ailesine yakın üç kaynak, Al Saud ailesinin çeşitli birimlerinden düzinelerce prensin ve kuzenin veraset yoluyla tahta çıkılmasında değişiklik görmek istediklerini, ancak Veliaht Prens'in 82 yaşındaki babası Kral Salman halen hayattayken harekete geçmeyeceklerini söyledi. Kralın, Batı'da MbS olarak bilinen en sevdiği oğluna karşı çıkma olasılığının olmadığını biliyorlar.

Kaynaklara göre bundan daha ziyade, Kralın ölümünden sonra Prens Ahmed bin Abdülaziz'in tahta çıkma olasılığını diğer aile üyeleriyle görüşüyorlar. Prens Ahmed Kral Salman'ın küçük kardeşi ve Veliaht Prens'in amcası.

Suudi kaynaklarından biri Kral Salman'ın hayatta kalan tek öz kardeşi olan Prens Ahmed'in aile üyeleri, güvenlik kurumları ve bazı Batılı güçlerin desteğini alabileceğini söyledi.

MbS'in Veliaht Prens olmasına karşı çıkan üç kişiden biri

Prens Ahmed, yurt dışında 2.5 ay kaldıktan sonra ekim ayında Riyad'a geri döndü. İki Suudi kaynağın verdiği bilgiye göre Prens Ahmed, MbS'in 2017'de Veliaht Prens olmasına karşı çıkan iktidardaki ailenin kıdemli üyelerinden oluşan Suudi Arabistan'ın Sadakat Konseyi'ndeki üç kişiden biri.

Suudi Arabistan Kraliyet ailesi yüzlerce prensten oluşuyor ve tipik Avrupa monarşilerinden farklı olarak, taht babadan en büyük oğluna otomatik olarak geçmiyor. Bunun yerine krallığın gelenekleri, her birimden gelen kralın ve üst düzey aile üyelerinin, en uygun olduğunu düşündükleri varisi seçmelerini sağlıyor.

ABD'li yetkililer, Ahmed'i destekleyeceklerini gösterdiler

İstişarelere ilişkin doğrudan bilgi sahibi Suudi kaynaklarına göre üst düzey ABD'li yetkililer, Suudi danışmanlara son haftalarda, yaklaşık 40 yıldır içişleri bakan yardımcısı olan Prens Ahmed'i potansiyel bir halef olarak destekleyeceklerini gösterdiler.

Bu Suudi kaynaklar, Prens Ahmed'in MbS tarafından çıkarılan sosyal veya ekonomik reformlardan hiçbirini değiştirmeyeceğini veya tersine çeviremeyeceğine, mevcut askeri tedarik sözleşmelerini uygulayacağına ve ailenin birliğini yeniden tesis edeceğine güvendiklerini söyledi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, parlamenterlerin baskısına ve CIA'in Kaşıkçı'nın öldürülmesini MbS'in emrettiğine dair değerlendirmesine rağmen, Beyaz Saray'ın veliaht prensten uzaklaşma yaklaşımında acelesi olmadığını ancak Trump'ın istihbarattan cinayet hakkında kesin bir rapor alması halinde değişebileceğini söyledi.

Kaynak: Reuters