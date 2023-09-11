Suudiler, e-spora 8 milyar $ harcadı

Emre ERGÜL

“2030 Vizyonu” çerçevesinde futbolda Suudi Arabistan Pro Ligi’ni dünyanın en iyi 10 liginden birini yapmayı hedefleyen Riyad yönetimi, 7 yıl içinde ülkeyi dünyanın e-spor merkezi yapmayı istiyor. İş bu yüzden de 18 ayda e-spor şirketlerine tam 8 milyar dolar harcandı. Projenin arkasında “2030 Vizyonu”nun mimarı Veliaht Prens Muhammed bin Selman var. Oyun ve e-spor için 38 milyar dolar bütçe ayıran Veliaht Prens, Ocak 2022’de Savvy Games Group'u kurdurdu.

Şirket, bugüne kadar aralarında Çin’in VSPO, İsveç’in Embracer Group ve Amerika'nın Scopely şirketleri olmak üzere birçok firmayı satın aldı ya da ortak oldu. Suudi Varlık Fonu PIF de Nintendo’nun yüzde 8 hissesini satın aldı. Ampere Analysis adlı araştırma şirketinde analist olan Piers Harding-Rolls, “Suudiler buldozer taktiği uyguluyor. Sıfırdan bir dünya inşa ediyorlar” derken; küresel e-spor markası Tencent Games’ten Vincent Wang da “Suudi Arabistan oyun endüstrisine damgalarını vuruyor” dedi.

Aslında rakamlar da Suudilerin oyun ve e-spora ilgisini gösteriyor. 36 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 70’i 35 yaş altı insanlardan oluşuyor. Son bir araştırmaya göre, 35 yaş altı insanların neredeyse tamamı kendisini “oyuncu” olarak tanıtıyor. 38 yaşındaki Veliaht Prens de video oyun oynadığını gizlemiyor.

VSPO’dan Danny Teng de Suudilerin ilgisini “Suudi Arabistan bizim için inanılmaz bir pazar. Ülkenin genç nüfusu, oyun dünyasıyla çok iç içe” diye özetlerken; Suudilerin planı da şöyle açıklandı: Ülke, 2030 yılında 250 oyun şirketine kucak açacak, 39 bin kişiye istihdam sağlanacak. Savvy’nin CEO’su Brian Ward, Suudi Arabistan’ın kendi ekonomisini petrol ve doğalgazdan başka sektörlere yönlendirmek istediğine dikkat çekerken; “İnanılmaz bir yatırım ortamı var” dedi.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan ismi gizli bir yatırımcı da Suudilerin tam zamanında e-spor dünyasında ortaya çıktığını öne sürdü: “Özel oyun ve e-spor şirketleri yatırım için zorlanmaya başlamıştı. Suudiler pazara tam zamanında girip para akıtmaktan yorulan yatırımcılara nefes oldu. Yatırımcılar da zorlu bir yola gireceklerine, şirketlerini Savvy’e satmaya sıcak bakacaktır.”