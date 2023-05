Suudiler El Cezire’ye rakip kanal kuruyor

Takip Et

Emre ERGÜL

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “2030 Vizyonu” çerçevesinde ekonomiden sosyal yaşama, spordan turizme değişikliklere imza atan Suudi Arabistan, küresel medya etkisini artırmak için harekete geçti.

Global iş merkezi olmak için çeşitli regülasyonlara imza atan, Cristiano Ronaldo’yu transfer eden, “Ortadoğu’nun turizm cenneti” unvanını Dubai’nin elinden almak için Kızıldeniz hattında “turizm merkezleri” inşa etmeye başlayan Suudi Arabistan, medyada da söz sahibi olmak için Katar’ın El Cezire’sine karşı İngilizce yayın yapacak bir kanal kurma kararı aldı.

İngiliz Financial Times gazetesine göre, Kral Selman’a bağlı olan The Saudi Research and Media Group’a (SRMG) talimat çoktan verildi. Hazırlıklar erken aşamada olsa da gazeteye konuşan konuya yakın isimler, “Fizibilite çalışmaları yapılması için uluslararası medya danışmanlık şirketleriyle çoktan masaya oturuldu” dedi.

"Normalleşmeye yardımcı’’

1996’da kurulan El Cezire Televizyonu, yıllar içinde Katar’ın tüm dünyadaki tanınılırlığını artıran önemli bir medya kuruluşu oldu.

Suudilerin El Cezire’nin etkisini mercek altına tuttuğunu belirten bir kesim, “Para önemli değil, Riyad’ın amacı Suudilerin adını dünyaya duyurmak” derken; başka bir kesim de haber kanalının para kazanabilecek olması durumunda harekete geçeceğini öne sürdü. Haber kanallarının nadiren kâr ettiklerine dikkat çeken Uluslararası medya analisti Claire Enders de ”Suudiler gibi patronların amacı bu değil” diyenlerden.

Suudi Krallığı’nın spor yayın haklarının satın alınması da dahil olmak üzere Katar’ın medya stratejisini yakından takip ettiğini belirten Enders, “Suudiler de fiilen aynı kuralları işletecek” dedi ve ekledi: “El Cezire, Katar’ın normalleşmesine yardımcı oldu.

Suudi Arabistan, dünyadaki konumlarını meşrulaştırmak ve insanlara erişmelerine yardımcı olmak için benzer bir medya stratejisine yatırım yapmak için sınırsız kaynağa sahip. Bir haber kanalı, milyarlarca dolarlık daha geniş bir medya stratejisinin parçasıdır.” SRMG’nin, aralarında AlSharq Al-Awsat gibi önde gelen Arap gazetelerinin de bulunduğu toplam 36 yayını var. 2017’de İngiliz The Independent gazetesinin yüzde 30 hissesini satın alan grubun iki Türkçe yayını bulunuyor.

SRMG’nin kuruluşu, grubun ilk şirketi olan El-Medine Basım ve Yayın Şirketi’nin kurulduğu 1963 yılına dayanıyor. Şirket 1972’de Saudi Printing and Packaging Company (SPPC) ismini aldı ki, SRMG, kendi resmi kuruluş tarihini de 1972 olarak gösteriyor. Şirket 1978’de Londra’da İngiltere ayağını kurarken; 1988’de Riyad’da limited şirket olarak tescil edildi. Mütevelli heyeti olan ilk Arap şirketi olan SRMG, 2006’da Suudi borsasında halka açıldı.