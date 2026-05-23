Tahran yönetiminden Trump'a net uyarı: İkinci savaş ilkinden daha yıkıcı olur

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, devam eden krizi sona erdirmeye yönelik yürütülen çabalar kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da temaslarını sürdürüyor.

Munir, İran'ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, savaşı sona erdirmek için yürütülen müzakerelerin son durumu ele alındı.

'Ülkemizin haklarından asla taviz vermeyeceğiz'

Galibaf görüşmede, "Biz özellikle hiç dürüst olmayan ve kendisine güven duyulmayan bir taraf karşısında milletimizin ve ülkemizin haklarından asla taviz vermeyeceğiz. İran İslam Cumhuriyeti, savaş alanında cesaret ve otoriteyle İran milletini savunduğu gibi İran'ın meşru haklarını elde etmek ve ülkenin ulusal çıkarlarını güvence altına almak için diplomasi alanında da akıl ve güçle çaba gösterecektir. Ordu, barışın değerini herkesten daha iyi bilir, ancak aynı ordu, ülkesinin onurunun ve haklarının çiğnenmesine asla izin vermez" ifadelerini kullandı.

'İkinci savaş ilkinden daha yıkıcı olur'

Galibaf, "Müzakere yürütürken ABD savaş başlattı, şimdi ise savaşı bitirmek için müzakere edelim diyor. Sizin arabuluculuğunuzla sağlanan bir ateşkes vardı, ABD sözünü tutmadı ve deniz ablukası uyguladı, şimdi de bunu kaldırmaya çalışıyor. Silahlı kuvvetlerimiz ateşkes sırasında kendisini yeniden inşa etti. Eğer Trump aptallık edip savaş yeniden başlarsa bu, ABD için savaşın ilk gününden kesinlikle daha yıkıcı ve acı verici olacaktır" dedi.