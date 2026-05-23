İngiltere ve Türkiye arasında sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim anlaşması imzalandı

İngiltere merkezli Firefly şirketi ile Türk mühendislik ve teknoloji şirketi Altaga Energy arasında sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi için teknoloji tedarik anlaşması imzalandı. Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre, İngiltere'de kurulacak tesisler için özel teknoloji ve ekipman tedariki Türkiye tarafından sağlanacak.

İmzalanan anlaşma ile havacılık sektöründeki karbon emisyon oranlarının düşürülmesi hedefleniyor. Anadolu Ajansı verilerinde, söz konusu mutabakatın bilim, mühendislik, sanayi, havacılık ve çevre alanlarında İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili işbirliği hacmini genişleteceği bildirildi. Kurulacak tesislerin teknolojik altyapı çalışmaları Altaga Energy tarafından yürütülecek.

Organik atıkların dönüştürülmesinde yerli teknoloji donanımları kullanılıyor

Türk şirketi, anlaşma prosedürleri çerçevesinde Catlyg hidrotermal sıvılaştırma teknolojisine dayanan tesislerin tasarım, imalat ve montaj işlemlerini gerçekleştirecek. Söz konusu teknoloji altyapısı, organik atıkların biyo-yağa dönüştürülmesi işlemini sağlıyor. İlgili teknolojik süreç, üretim tedarik döngüsünün ilk ve en temel aşaması olarak işlev gösteriyor.

Ortaklık projesi ile fosil yakıtlara yönelik alternatif oluşturulurken, sürdürülebilir havacılık yakıtı yerel üretim hattının ulaşılabilir maliyetlerle devreye alınması hedefleniyor. Üretim sürecinin küresel tedarik zinciri problemlerinden izole bir yapıda faaliyet göstermesi planlanıyor. Piyasalar, havacılık sektöründe yayımlanacak güncel emisyon düzenleme raporlarını izleyecek.