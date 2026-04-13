Tahran'ın tarihi mirası ateş altında: 77 saray, müze ve anıt saldırılarda zarar gördü

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda kentteki altyapı ve tarihi binalar da hedef alınırken, yüzlerce yıllık yapılar zarar gördü.

Tahran'daki Tarihi Anıtların Korunması Takip Komitesi Sekreteri Sajjad Asghari, saldırılar sonucu başkentteki anıtlarda meydana gelen hasarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Asghari, Tahran'da 77 tarihi bina, saray ve müzenin hasar gördüğünü ifade ederek, hasarın yüzde 90'ının hafif, yüzde 10'unun ise ciddi boyutta olduğunu açıkladı.

Hasar gören yerlerin 38'inin ulusal olarak tescilli anıt, geri kalanının ise mimari ve kültürel değere sahip binalar olduğunu kaydeden Asghari, hasar gören anıtların 27'si Kaçar dönemine olduğunu sözlerine ekledi.

Asghari, hasar gören binalar arasında Farrokhabad Sarayı, Ishratabad Sarayı, Kahak Değirmeni, Kasr Hapishanesi, Mermer Sarayı'nın Taş Kapısı, Ahmed Reza Pahlavi Sarayı ve Rafi Nia Sinagogu bulunduğunu kaydetti.