Taliban lideri öldürüldü
Afganistan Savunma Bakanlığı Taliban lideri Molla Fazlullah'ın ABD hava kuvvetleri saldırısı sırasında öldürüldüğünü bildirdi.
ABD, hava kuvvetlerinin hava saldırısında Pakistan'daki Taliban örgütünün lideri Molla Fazlullah'ı öldürdüğü açıklandı.
Fazlullah, Pakistan'ın en çok arananlar listesinde bulunuyordu ve 2014 yılında 132 kişinin ölümüyle sonuçlanan okul saldırısı ve 2012 yılında öldürülen ve 2014'ten Nobel Barış Ödülü verilen Pakistanlı insan hakları aktivisti Malala Yousafzai'nin katledilmesinden de sorumlu tutuluyordu.
Afganistan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada "Pakistan Taliban örgütünün lideri Molla Fazlullah'ın Kunar'da ortak düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladık." dedi. Hava operasyonunun yerel saatle sabah 9'da gerçekleştirildiği kaydedildi.
ABD yönetimi, Fazlullah hakkında getirilecek bilgi için mart ayında 5 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.
Kaynak: Reuters