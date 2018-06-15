ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
31 °C

Taliban lideri öldürüldü

Afganistan Savunma Bakanlığı Taliban lideri Molla Fazlullah'ın ABD hava kuvvetleri saldırısı sırasında öldürüldüğünü bildirdi.

Taliban lideri öldürüldü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD, hava kuvvetlerinin hava saldırısında Pakistan'daki Taliban örgütünün lideri Molla Fazlullah'ı öldürdüğü açıklandı.

Fazlullah, Pakistan'ın en çok arananlar listesinde bulunuyordu ve 2014 yılında 132 kişinin ölümüyle sonuçlanan okul saldırısı ve 2012 yılında öldürülen ve 2014'ten Nobel Barış Ödülü verilen Pakistanlı insan hakları aktivisti Malala Yousafzai'nin katledilmesinden de sorumlu tutuluyordu.

Afganistan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada "Pakistan Taliban örgütünün lideri Molla Fazlullah'ın Kunar'da ortak düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladık." dedi. Hava operasyonunun yerel saatle sabah 9'da gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABD yönetimi, Fazlullah hakkında getirilecek bilgi için mart ayında 5 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters

Son dakika taliban pakistan afganistan

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.