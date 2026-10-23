Tankerden sızan yakıt kıyıya ulaştı: BAE'de plajlar kapatıldı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir petrol tankerinden sızan yakıtın kıyıya ulaşması üzerine Ümmü'l Kayveyn emirliğindeki plaj ve sahiller geçici olarak kapatıldı.

Bölgede deniz kirliliğine müdahale eden ekipler, çevresel etkileri azaltmak için temizlik çalışmalarına başladı.

Kıyılar temizlik tamamlanana kadar kapalı kalacak

BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Ümmü'l Kayveyn'de tespit edilen kirliliğin tanker kaynaklı olduğu belirlendi. Yakıtın kıyı şeridine kadar yayılması üzerine uzman ekipler, sızıntının etkilerini kontrol altına almak için harekete geçti.

Çalışmalar tamamlanana kadar kıyı bölgelerine erişim kısıtlı tutulacak. Bakanlık, balıkçılar ve denizcilerden yetkililerin talimatlarını izlemelerini ve kirlilikten etkilenen alanlarda avlanmamalarını istedi.

Komşu emirliklerde hissedilen kokuya ilişkin açıklama

Sızıntının ardından Şarika ve Acman emirliklerinde de koku hissedildiği belirtilirken, Bakanlık bunun halk sağlığı açısından risk oluşturmadığını bildirdi.

Sürece ilişkin düzenli bilgilendirme yapılacağını duyuran Bakanlık, halka gelişmeleri resmi kanallardan takip etme ve asılsız iddialara itibar etmeme çağrısında bulundu.