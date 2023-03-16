"Tavan fiyat uygulayana petrol satmayacağız"

Ülkesinin petrol üretimini azaltacağını söyleyen Bin Selman, "Diğer ülkeler de aynı uygulamayı yaparlarsa, şaşırmam" ifadelerini kullandı.

Bin Selman, "NOPEC" tasarısı ile tavan fiyat dayatmanın genişletilmesi arasında büyük bir fark olduğunu belirterek, "bunun petrol piyasası üzerindeki potansiyel etkilerinin benzer olduğunu" kaydetti. Ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulama olasılığının olduğunu belirten Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, şunları kaydetti:

Suudlar 121 Boeing uçak alıyor

"Tedariklerimize bunu uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız. Bu tür politikalar, netlik ve istikrara büyük ihtiyaç duyulan bir zamanda yeni riskler ve daha fazla belirsizlik getiriyor. Bu tür politikaların kaçınılmaz olarak piyasa istikrarsızlığını ve dalgalanmaları artıracağını yeniden vurguluyorum." Öte yandan Riyad yönetimi, ABD’li uçak üreticisi Boeing’den 37 milyar dolarlık siparişle 121 uçak satın alacak.

Açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’den geldi. “Boeing, haftalar içinde şirket tarihindeki en büyük iki işlemini tamamladı” ifadesini kullanan Jean-Pierre, bu anlaşmaların 44 eyalette havacılık tedarik zincirinde bir milyondan fazla Amerikalının işine katkı sağlayacağını vurguladı.