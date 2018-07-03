Teknolojik değişimler 2.5 trilyon $’lık rekor birleşmeyi tetikledi!

03 Temmuz 2018

Evrim KÜÇÜK

Son yıllarda piyasaların gündemine ipotek koyan jeopolitik riskler şirketlerin birleşme ve satın alma planlarını bozmadı. Bu yılın ilk yarısında küresel satın alma ve birleşme anlaşmalarının büyüklüğü 2.5 trilyon dolarla rekor seviyeye çıktı. Bugüne kadar yılın ilk altı ayındaki en büyük birleşme furyasının lokomotifi Amerikan şirketler oldu.

ABD'nin mega anlaşmaları furyayı destekledi

ABD'li medya ve telekom şirketlerinin mega anlaşmalarının yardımıyla dünyada anlaşmaların hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artış gösterirken, nominal büyüklük de 1980''den bu yana en üst düzeye geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin' açtığı ticaret savaşı ve Euro Bölgesi'nde tazelenen siyasi endişe ortamında bile anlaşmaların artış göstermesi dikkat çekti. Özellikle, vergi indirimleri sayesinde kasasını dolduran Amerikan şirketlerin konsolidasyon amacıyla ya da teknolojik açıdan rekabet güçlerini artırmak için başka şirketlere yönelmesi satın almaları hareketlendirdi.

Analistler, teknolojideki değişimlerin birçok sektördeki şirketi daha yaratıcı olmak ya da stratejik işbirliğine gitmek için birleşmelere ve satın almalara zorladığını söylüyor. Ayrıca ekonomik büyümenin devam ettiği ortamda gelirini artırmaya odaklanan şirketler de satın almaların hızlanmasını sağladı.

ABD'de satın almalar 2008 krizi öncesine çıktı. Avrupa'da anlaşmalar neredeyse ikiye katlanırken, Asya'da artış geçen yıla kıyasla yüzde 29'u buldu. Analistler yılın ikinci yarısında bu trendin devam etmesini bekliyor. Yılın ikinci yarısında anlaşmaların önündeki riskler olarak ise ticari gerilimin tırmanması, faiz oranlarının yükselmesi ve hisse değerlemelerindeki değişimler gösteriliyor.

En büyük 20 anlaşmanın değeri 760 milyar dolar

Dünyada yılın ilk yarısında değeri 5 milyarın üzerinde 79 anlaşmaya imza atıldı. Bu yıl yapılan anlaşmaların yarısını bu büyüklükteki anlaşmalar oluşturdu. Değeri 10 milyar doların üzerindeki anlaşma sayısı ise 35 ile rekor seviyede gerçekleşti.

2018'in ocak-haziran döneminde yapılan en büyük 20 anlaşmanın büyüklüğü 760 milyar dolar olarak gerçekleşti. İrlanda merkezli ilaç devi Shire'in 77 milyar dolara Japon Takeda'nın bünyesine katılması ve T-Mobile'ın ABD'li rakip telekom şirketi Sprint ile güçlerini birleştirdiği 59 milyar dolarlık anlaşma öne çıkanlar arasındaydı. Walt Disney de Fox’un film ve dizilerini satın almak için 71.3 milyar doları gözden çıkardı.