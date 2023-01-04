Tesla’dan 4’üncü çeyrekte rekor teslimat

Şirket rekor kırsa da uluslararası merkezlerin tahminlerinin altında kaldı. Küresel finansal piyasa verileri ve altayapısı sağlayıcısı Refinitiv, şirketin dördüncü çeyrekte 431 bin 117 aracı teslim edeceğini öngörmüştü.

Tesla, 2021’in son çeyreğinde de 308 bin 600 araç teslim etmişti.

Uluslararası ajanslara göre, dördüncü çeyrekte toplam 439 bin 701 araç üreten Tesla Inc., 388 bin 131 adet sedan 3 modeli ve spor Y modeli ile 17 bin 147 adet lüks klasman X ve S modellerinden teslim etmiş oldu.

Tesla'nın patronu Elon Musk, şirket hisselerinin düşük performansı nedeniyle bir yıldan biraz daha uzun bir sürede servetinin yarı yarıya azaldığını gördü.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nden yapılan hesaplamalara göre, Tesla'nın sahibi Elon Musk geçen yıl yaklaşık 200 milyar dolar kaybetti ve bu kadar parayı kaybeden ilk kişi oldu.