'The Crown'ın yıldızı: 'Gazze'de yaşananlar soykırım'

İngiltere'de Kraliyet Ailesi'ni anlatan "The Crown" dizisinde Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi el-Fayed'i canlandıran Mısır asıllı İngiliz aktör Khalid Abdalla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak niteleyerek, "Uluslararası toplum Filistin'i ve Filistin'in çocuklarını yüzüstü bıraktı." dedi.

Dünyaca ünlü "The Crown" dizisi ve Afgan yazar Khaled Hosseini'nin kitabından uyarlanan "Uçurtma Avcısı" filmindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan aktör Abdalla, katıldığı 75. Emmy Ödülleri töreninde sol avucunun içine "Never Again (Bir daha asla)" sloganını yazarak Gazze'deki soykırımı protesto etmişti.

Aktör Abdalla, Prenses Diana'nın sevgilisi Fayed'i canlandırdığı "The Crown" dizisinin final kutlamasında da iki elinin arka yüzüne "Kalıcı ateşkes", avuç içlerine ise "Rehineleri geri verin" ve "İşgale son verin" yazarak kameralara poz vermişti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 30 Mart'ta düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katılan İngiliz oyuncu, Gazze'deki insani krizi değerlendirdi.

"Öncelikle ateşkes talep ediyoruz"

Mısır asıllı aktör Abdalla, Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla düzenlenen ulusal yürüyüşe katıldığı için son derece gurur duyduğunu ancak Gazze'ye yönelik saldırıların hala devam ediyor olması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçtiğini söyleyen Abdalla, "Neredeyse 6 aydır öncelikle ve her şeyden önce ateşkes talep ediyoruz. Tabii bu 6 ayın sonucunda şu anda hayal bile edilemeyecek ölü sayısına ulaşmış durumdayız. Bu bir soykırımdır. Bunun durması gerekiyor." dedi.

Abdalla, Gazze'deki zulmün son bulması için her hafta sokakların dolduğuna işaret ederek, "Burada bulunmamızın bir nedeni de bunun bizim neslimizde sona ermesine ihtiyacımız olması. Ben bir yanımla bunun benim neslimde sona ermeyeceğinden korkarak büyüdüm ve şimdi bunun sona erdiğinden emin olmamız gerekiyor." diye konuştu.

"(İsrail'i) Silahlandılar ve desteklemeye devam ediyorlar"

Oyuncu Abdalla, uluslararası topluma da seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplum Filistin'i ve Filistin'in çocuklarını yüzüstü bıraktı. Dünya başarısız oldu. Tüm hayatımı 'Bir daha asla' sözleriyle ve bu sözleri yerine getirme göreviyle büyüdüm. O an geldiğinde hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Hatta, hiçbir şey yapmamaktan daha kötüsünü yaptılar. (İsrail'i) Silahlandırdılar ve desteklemeye devam ediyorlar."

Abdalla, uluslararası topluma verdiği mesajda, değişime ihtiyaç olduğunu ve bunun derhal gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

İngiliz aktör Abdalla'dan Gazze halkına mesaj

Ünlü oyuncu, "Gazze halkına mesajım; sizinleyiz ve üzgünüz. Yaptıklarımızın hiçbiri yeterli olmadığı için üzgünüz. Bu durum sona erene kadar yanınızda olmaya, sizinle birlikte durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Abdalla, adalet ve özgürlük için mücadele etmek zorunda olan son nesil olacaklarını, galip geleceklerini ve başaracaklarını ifade etti.