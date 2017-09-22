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Tillerson: Diplomatik çabamız sürecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kuzey Kore ile ilgili olarak kullanılan sert dile ve askeri çatışma tehditlerine rağmen diplomatik çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Tillerson: Diplomatik çabamız sürecek
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore ile gerilimin artmasının diplomatik çabaları zorlaştırdığını bilincinde olduklarını, ancak kullanılan sert dile ve askeri çatışma tehditlerine rağmen diplomatik çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

ABC'ye verdiği demeçte, "Zor bir durumdayız, ancak diplomatik çabalarımız hız kesmeden devam edecek" diye konuşan Tillerson "Kim Jon Un'un Kuzey Kore'sine karşı bugüne kadarki en güçlü ekonomik yaptırımları uygulamaya koyduk. Bu yaptırımlar ve dünyanın her koşesinden tepkiler ile sınanıyor" dedi.

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