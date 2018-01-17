Tillerson: Kuzey Kore'nin nükleer güç olduğu bir dünya kabul edilemez

17 Ocak 2018

Kanada'nın Vancouver kentinde toplanan Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi sona erdi.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği zirveye Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ortak ev sahipliği yaptı. Freeland ve Tillerson, zirve sonunda ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Yaptırımların uygulanması için 3,25 milyon dolar

Toplantıda konuşan Freeland, Kanada'nın Kuzey Kore rejimine karşı yaptırım uygulamasına yardımcı olmak için ABD Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü programa maddi katkıda bulunacağını söyledi.

Freeland, "Bu para yaptırımları uygulamak için siyasi irade sahibi olan ancak teknik kapasitesi bulunmayan pek çok ülkenin kapasite geliştirmelerinde kullanılacak. Kanada, bu kapasite geliştirme çalışmaları için ABD ile ortak bir çaba için 3,25 milyon dolar katkıda bulundu." dedi.

Bakan Freeland, Birleşmiş Milletlerin (BM) Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarının bölgede barış ve istikrar sağlanıncaya kadar uygulanması gerektiğini yineledi.

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

"Kuzey Kore'nin nükleer güç olduğu bir dünya kabul edilemez"

Tillerson ise ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer bir güç olduğu bir dünyayı asla kabul etmeyeceğini ve ülkedeki rejimin nükleer programı sökmeye başlayıncaya kadar yaptırımların kalacağını dile getirdi.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki doğrudan görüşmelerin çok uzakta olduğunu kaydeden Tillerson, "Üretken görüşmeler inanılır bir pazarlık ortağı gerektirir. Kuzey Kore henüz kendisini güvenilir bir ortak olarak göstermemiştir." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi için Kanada'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

Kaynak: AA