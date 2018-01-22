ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Tillerson: Türkiye’nin meşru haklarını tanıyoruz

Tillerson: Türkiye’nin meşru haklarını tanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamasında, "Türkiye’nin vatandaşlarını terörist unsurlardan korumaya yönelik meşru haklarını tanıyor ve takdir ediyoruz" dedi.

Tillerson: Türkiye’nin meşru haklarını tanıyoruz
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere’nin başkenti Londra’ya düzenlediği ziyarette, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyondan dolayı endişe duyduklarını ifade eden Tillerson, “Türkiye’nin vatandaşlarını terörist unsurlardan korumaya yönelik meşru haklarını tanıyor ve takdir ediyoruz” dedi.

Tillerson, ABD'nin her iki taraftan da sivil kayıpları en aza indirmesini istediğini ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ABD'den yeni açıklama: Türkiye bizi uyardıABD'den yeni açıklama: Türkiye bizi uyardı

 

Kaynak: Reuters

ABD Zeytin Dalı Operasyonu Rex Tillerson

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.