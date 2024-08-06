Timsah dehşeti! Karnından insan kalıntıları çıktı
Avustralya'da dev bir timsahın karnında insan kalıntıları bulunduğu, kalıntıların 3 Ağustos'ta kaybolan bir vatandaşa ait olabileceği bildirildi.
Avustralya'da timsahın karnından insan kalıntıları çıktı. ABC News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Annan Nehri'nde yakalanıp öldürülen yaklaşık 5 metre uzunluğundaki bir timsahın karnında insan kalıntıları bulundu.
Yetkililer, timsahın karnındaki kalıntıların 3 Ağustos'ta ailesi ile gezinti yaparken göle düşüp kaybolan 40 yaşındaki David Hogbin'e ait olduğunu tahmin ediyor.
Kalıntıların kime ait olduğunun tespiti için test sonuçları beklenirken polis, Hogbin'i arama çalışmalarını askıya aldı.