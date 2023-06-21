Titan denizaltısı için zaman daralıyor

1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltını arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp denizaltında 5 kişi var. Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

ABD Sahil Güvenlik komutanları, okyanusun yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alanı üzerindeki karmaşık aramaya liderlik etmeye devam ediyor.

Kanada donanması, hava kuvvetleri ve sahil güvenlikten kurtarma ekiplerinin yanı sıra New York eyaleti hava güvenliği de yardım ediyor.

Son olarak bir Fransız araştırma gemisi de aramaya katıldı.

28 saatten az oksijen kaldı

Titan denizaltısının Newfoundland'ın başkenti St Johns'un yaklaşık bin 450 kilometre doğusunda ve 643 kilometre güneyinde olduğu düşünülüyor.

3 bin 800 metre derinlikte bulunan Titanik enkaz alanına iki saatlik dalışından bir saat 45 dakika sonra denizaltıyla temas kesildi.

ABD Sahil Güvenlik tahminlerine göre, Titan'da gemide 28 saatten az oksijen kaldı.

Arama sırasında 'vurma sesleri' duyuldu

Kanadalı bir arama uçağının denizaltının kaybolduğu bölgeden 30 dakikalık aralıklarla gelen "vuruş" tespit ettiğini söyleyen haberler geldi.

Hem Rolling Stone hem de CNN tarafından bildirilen notlarda "P8 [deniz aracı], bölgede her 30 dakikada bir çarpma sesleri duydu. Dört saat sonra ek sonar konuşlandırıldı ve çarpma sesleri hala duyuluyordu." denildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına liderlik eden Boston Sahil Güvenlik, konuyla ilgili yorum yapmadı.