Tokyo'da Nikkei Endeksi 5 Ağustos'ta yaşanan büyük düşüş sonrası başlayan toparlanmasını sürdürüyor

Zayıf yenin otomobil üreticileri ve teknoloji firmaları gibi ihracatçılara destek sağlamasıyla yükselen Nikkei 225 Endeksi yüzde 3,2 artışla 36.148,50'e ulaştı. Şu sıralarda da yüzde 3,03 artışla 36086,89 puanda.

Tokyo Electron Ltd. dahil teknoloji firmaları yükseldi. Rakuten, holdingin mobil işindeki istikrarlı ilerleme sayesinde daralan faaliyet zararı göstermesinin ardından Nikkei 225'te en çok kazananlar arasında yer aldı.

TOPİX de yüzde 2,16 yükselişle 2537,06 puana çıktı.

Aizawa Securities'de fon yöneticisi olan Ikuo Mitsui, "Büyük satış dalgası geçen hafta zirveye ulaştı ve yatırımcıların dikkati kurumsal karlılık gibi temel unsurlara kayıyor. Yatırımcılar daha ucuz değerlemeler nedeniyle hisse senedi satın alıyor" dedi.