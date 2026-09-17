TPAO'nun ruhsat sahaları genişletiliyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki ruhsat sahalarına toplam 35 bin 783 hektarlık alan eklenmesi kararlaştırıldı. Şirketin Mardin'deki petrol arama ruhsatının süresi de iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.

Hidrokarbon potansiyeli araştırılacak

Karar kapsamında, TPAO'nun Şanlıurfa sınırları içinde bulunan 5 bin 14 hektarlık “AR/TPO/K/M42-a4” pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasına, toplam 35 bin 783 hektar büyüklüğündeki “M42-a1, a2, a3” paftaları dahil edilecek.

Sahanın genişletilmesiyle bölgedeki hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Mardin'de arama ruhsatı 2028'e kadar geçerli olacak

TPAO'nun Mardin'deki 31 bin 556 hektarlık sahasına ait petrol arama ruhsatının süresi ise 22 Ekim 2026'dan 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı.

İki yıllık süre uzatımıyla bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.