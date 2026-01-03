Trump 2026 için ’Yeryüzünde barış' dilemişti! ABD 72 saat sonra Venezuela'yı bombaladı

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Aralık’ta yeni yıl mesajı kapsamında yaptığı açıklamada, yeni yıl dileğini "Barış. Yeryüzünde barış" sözleriyle ifade etmişti. Bu açıklamadan üç gün sonra, 3 Ocak’ta Venezuela’nın başkenti Caracas’ta peş peşe patlamalar meydana geldi.

Kentten dumanlar yükseldi

Güney Amerika ülkesi Venezuela’da gece boyunca en az 7 patlama yaşandığı, kentin farklı noktalarından duman ve alevlerin yükseldiği bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vurulan bölgelerden yoğun dumanlar yükseldiği ve Caracas semalarında çok sayıda helikopter ile uçağın uçuş yaptığı görüldü. Kentin güney kesimlerinde ise geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.

ABD-Venezuela hattı neden gerildi?

Trump yönetimi, Maduro’yu uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı ve çeşitli suç faaliyetleri içinde bulunduğunu iddia ederken, Venezuela yönetimi ise ABD’nin sivil ve askeri tesisleri hedef aldığını belirtiyor. Caracas yönetimi, Washington’un asıl amacının hükümet değişikliği ve ülkenin geniş petrol rezervlerine erişim olduğunu iddia ediyor.