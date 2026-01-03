Venezuela’da neler oluyor? ABD saldırı mı başlattı?

Güney Amerika ülkesi Venezuela’nın başkenti Caracas’ta gece boyunca birden fazla patlama meydana geldi. Kentin farklı noktalarından yükselen duman ve alevler, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde net biçimde görüldü.

Bölgede en az 7 patlama gerçekleştiği aktarıldı. Şehrin güneyinde elektriğinin olmadığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Caracas semalarında çok sayıda helikopter, uçak ve vurulan bölgelerden yükselen dumanlar da görülüyor.

Can kaybı bilgisi verilmedi

Patlamalarda can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına dair doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Güvenlik güçlerinin kent genelinde incelemelerini sürdürdüğü belirtiliyor. Vurulan devlet binaları arasında Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın da olduğu öne sürüldü.

CBS televizyonu saldırıları ABD'nin yaptığını duyurdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro saldırılardan ABD’yi sorumlu tuttu ve ülke çapında olağanüstü hal ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela liderini uyuşturucu kaçakçılığı ve çeşitli suç faaliyetleriyle itham ediyor.

Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

Patlamalardan yalnızca bir gün önce Venezuela yönetimi, ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda müzakereye açık olduğunu açıklamıştı. Ancak Maduro, Washington’un asıl hedefinin hükümet değişikliği ve ülkenin geniş petrol rezervlerine erişim olduğunu savunuyor.

Dışişleri Bakanı: Amaçları stratejik kaynakları ele geçirmek

Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil saldırı sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri saldırısına maruz kalmıştır. Nicolás Maduro, ülke genelinde olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzalamıştır. ABD'nin saldırısının amacı, ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla zayıflatmak için petrol ve maden zenginlikleri dahil olmak üzere Venezuela'nın stratejik kaynaklarını ele geçirmektir. Tüm ulus, bu emperyalist saldırıyı yenmek için harekete geçmelidir."

Hedef alınan olası noktalar arasında askeri tesisler, limanlar, La Carlota Hava Üssü ve başkanlık sarayı Miraflores yakınları yer alıyor.

Patlamaların ardından birçok mahallede halk evlerinden dışarı çıktı, alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar kent genelinde büyük paniğe yol açtı.

"Venezuela saldırıya uğradı"

Patlamalar sonrası açıklama yapan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Caracas şu anda bombalanıyor. Dünyayı uyarın. Venezuela saldırıya uğradı. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal bir araya gelmeli" dedi.

Full-scale military operations appear to be underway against Venezuela, with dozens of helicopters with the U.S. Army spotted over the capital of Caracas. pic.twitter.com/kIqfbGjOK4 — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

(Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ABD ordusuna ait düzinelerce helikopterin başkent Caracas üzerinde uçtuğu tespit edildi.)

Fransa merkezli Agence France-Presse (AFP), Caracas’ta gece saatlerinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Ancak patlamaların nedeni, hedefi ya da olası failleri konusunda Venezuela makamlarından henüz net bir açıklama yapılmadı.

Olay, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda müzakereye açık olduklarını açıklamasının hemen ardından yaşandı. Bu zamanlama, patlamaların bölgesel güvenlik dengeleriyle bağlantılı olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Trump’ın açıklamaları yeniden gündemde

Patlamaların ardından gözler, ABD Başkanı Donald Trump’ın birkaç gün önce yaptığı açıklamalara çevrildi. Trump, WABC Radyosu’na verdiği demeçte, Güney Amerika’da uyuşturucu taşımakla ilişkilendirilen teknelerle bağlantılı bir tesisin vurulduğunu söylemiş, Karayipler ve Doğu Pasifik’teki operasyonlara atıfla “iki gece önce yıktık” ifadelerini kullanmıştı.

Resmi makamların sessizliği sürüyor

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela'nın başkenti Caracas'ta meydana gelen patlamalar sonrası "devam eden askeri faaliyetler" nedeniyle Venezuela hava sahasında ABD ticari uçuşlarını yasakladı.