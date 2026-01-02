Trump'tan İran'a gözdağı: Eğer ateş açıp öldürürlerse...

İran’da riyalin tarihi dip seviyelere gerilemesi sonrası tepkiler sokağa taştı. Kepenk kapatan esnaf protestolara katıldı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan göstericilere 'diyalog' çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, geçici çözümlerle yetinilmeyeceğini, yapısal adımların da gündemde olduğunu vurguladı. Bankacılık sisteminde düzenlemeye gidileceğini ve halkın alım gücünü korumaya yönelik önlemler alınacağını belirten Pezeşkiyan, hükümetin bu konuda sorumluluk üstleneceğini söyledi. Tüm bunlar yaşanırken ABD'den müdahale tehdidi geldi.

Trump: Silahlarımız hazır ve tetikteyiz

İran'daki protestolara dair sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimini açıkça tehdit etti. Trump mesajında, "İran, barışçıl protestoculara ateş açıp öldürürse ABD onların yardımına gelecektir. Silahlarımız hazır ve tetikteyiz" diyerek müdahale sinyali verdi.