Trump ABD'deki Yahudilerden böyle oy istedi: Kazanamazsam İsrail 2 yıl içerisinde yok olur

ABD'de başkanlık yarışına iki aydan az bir süre kalırken eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Düşmana oy veriyorlar

The Hill'in haberine göre, İsrail-Amerikan Konseyi (IAC) Konferansı'nda konuşan Trump, ABD'deki Yahudilerin yüzde 60'ının düşmana oy verdiğini, aptallar dediği bu grubun seçimi kazanma şansını riske attığını savundu.

'Seçimi kazanırsam İsrail güvende olacak'

İsrail'in 2 yıl içerisinde yok olacağını söyleyen Trump, seçimi kazandığı taktirde "İsrail'in güvende olacağını" ifade ederek, "Antisemitizm zehrini durduracağız." dedi.

Trump, bir Demokrata veya ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e oy verecek herhangi birinin "kafalarının incelenmesi" gerektiğini, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinin İsrail için şu ana kadarki en önemli seçim olacağını belirtti.