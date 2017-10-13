Trump, ABD'nin İran kararını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, bu şartlarda İran ille yapılan nükleer anlaşmayı devam ettirmeyeceklerini açıkladı. ABD, İran Devrim Muhafızları'nı yaptırım listesine aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın terör örgütlerini desteklediğini belirterek, bu şartlarda İran ille yapılan nükleer anlaşmayı devam ettirmeyeceklerini duyurdu.
Trump'ın Washington'da yaptığı açıklamadan önemli başlıklar:
-İran teröre destek veriyor buna karşı adımlar atıyoruz.
-İran'ın fanatik bir rejimin kontrolü altında.
-İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için adımlar atıyoruz.
-İran Devrim Muhafızları'na yaptırım uygulanacak.
-İran nükleer anlaşmaya uymuyor.
-Nükleer anlaşmayı gözden geçirmek için yasa çıkaracağız.
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