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Trump, ABD'nin İran kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, bu şartlarda İran ille yapılan nükleer anlaşmayı devam ettirmeyeceklerini açıkladı. ABD, İran Devrim Muhafızları'nı yaptırım listesine aldı.

Trump, ABD'nin İran kararını açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın terör örgütlerini desteklediğini belirterek, bu şartlarda İran ille yapılan nükleer anlaşmayı devam ettirmeyeceklerini duyurdu.

Trump'ın Washington'da yaptığı açıklamadan önemli başlıklar:

-İran teröre destek veriyor buna karşı adımlar atıyoruz.

-İran'ın fanatik bir rejimin kontrolü altında.

-İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için adımlar atıyoruz.

-İran Devrim Muhafızları'na yaptırım uygulanacak.

-İran nükleer anlaşmaya uymuyor.

-Nükleer anlaşmayı gözden geçirmek için yasa çıkaracağız.

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