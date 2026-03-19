Trump açıkladı: ABD İran için sahaya asker gönderecek mi?

Trump, Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile ikili görüşmesi çerçevesinde basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Basın toplantısında Japonya'dan İran konusunda alınan destekten memnun olup olmadığı yönünde bir soru alan Trump, "Japonya'dan her konuda muazzam destek gördük. Dün bize verilen açıklamalara ve önceki gün Japonya ile ilgili yapılan açıklamalara dayanarak gerçekten sorumluluk aldıklarına inanıyorum. Bu hususta NATO'dan ayrılıyorlar" dedi.

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırlar hakkında yaptığı açıklamada, "Hiçbir yere asker göndermeyeceğim. Gönderecek olsaydım, bunu size kesinlikle söylemezdim. Ama asker göndermiyorum. Ayrıca fiyatı düşük tutmak için gereken her şeyi yapacağız" dedi.

"Petrol fiyatlarının daha fazla yükseleceğini düşünmüştüm"

"İran'a saldırılardan önce petrol fiyatlarının çok düşük seviyede ve ekonominin harika olduğunu" ifade eden Trump, "Ancak İran'da ne olduğunu görünce, yolumuzdan sapmaktan hoşlanmıyorum ama bunu yapmak zorundayız" dedim. Ve açıkçası rakamların daha kötü olacağını ve (petrol fiyatlarının) daha fazla yükseleceğini düşünmüştüm" dedi.

"İran dünya için, Orta Doğu için ciddi bir tehdit"

Trump, savaş sona erdiğinde dünyanın daha güvenli bir yer olacağı iddiasını yineleyerek, "Bence her ülke böyle düşünüyor. İran dünya için, Orta Doğu için ciddi bir tehdit. Herkes benimle aynı fikirde" dedi.

"Yine yeni lider arayışındalar"

Trump, "Donanmaları yok oldu. Hava Kuvvetleri yok oldu. Hava savunma sistemleri yok oldu. Nereyi istersek orayı vuruyoruz. Kimse bize ateş bile etmiyor. Liderleri gitti. Yeni liderler seçtiler ama onlar da gitti. Ve şimdi yine yeni lider arayışındalar. Adayı da istediğimiz an vurabiliriz" dedi.

İran'a ait stratejik öneme sahip Hark Adası hakkında Trump, "O adayı istediğimiz zaman yerle bir edebiliriz. Tamamen korumasız. Borular hariç her şeyi yok ettik. Boruları bıraktık çünkü yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi" dedi.

İran'a operasyonu ABD'nin yolundan "küçük bir sapma yapması" olarak tanımlayan Trump, "Başka hiçbir Başkan'ın cesaret edemediği bir şeyi yapmak zorundaydım. Herkes bunu yapmak istiyordu ama yapacak cesaretleri yoktu. Onları suçlamıyorum. Bu iş bana kaldı" ifadelerini kullandı.

Pentagon'un 200 milyar dolar ek bütçe talebini değerlendirdi

Pentagon'un İran'daki savaş için 200 milyar dolar ek bütçe talebine ilişkin bir soru üzerine Trump, "Bu talebi, İran hakkında konuştuklarımızın da ötesinde birçok sebep nedeniyle yapıyoruz. Çok değişken bir dünyadayız. Silahlarımızın bazılarının askeri gücü hayal edilemeyecek boyutta. Bilmek bile istemezsiniz. İsteseydik her şeyi iki saniyede bitirebilirdik ama çok ihtiyatlı davranıyoruz" dedi.

Trump, "İyi durumda olmak ve büyük miktarda mühimmata sahip olmak istiyoruz. Şu anda buna sahibiz, çok mühimmatımız var. Ama Ukrayna'ya çok silah verilmesi nedeniyle stoklar azaldı" dedi.

ABD'nin en iyi savunma ekipmanlarına sahip olduğunu söyleyen Trump, "Geçen gece belirli bir noktaya 114 roket atıldı. Ve 114 gelişmiş roketin her biri, bizim ekipmanlarımızla vuruldu. Hepsi bizim ekipmanlarımızla. Ne kadar iyi olduğu gerçekten şaşırtıcı. Bu yüzden, zirvede kalacağımızdan emin olmak için ödenecek küçük bir bedel bu" ifadelerini kullandı.

Gaz sahalarına saldırılar konusunda İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşup konuşmadığına ilişkin bir soruya cevabında, "Evet konuştum" dedi. Trump, Netanyahu'ya İran'daki petrol ve doğal gaz tesislerine saldırmamasını söylediğini belirterek, "O artık bunu yapmayacak" şeklinde konuştu.Trump, "Aramızda eşgüdüm var ama o bazen bir şey yapar ve ben bundan hoşlanmazsam artık böyle bir şey bir daha yapılmaz" dedi.

"Japonya'dan devreye girmesini bekliyorum"

Japonya'dan İran konusunda ne gibi adımlar beklediği sorusu üzerine Trump, "Japonya'dan devreye girmesini bekliyorum çünkü bizim böyle bir ilişkimiz var. Japonya'da 45 bin askerimiz var. Japonya için çok para harcıyoruz yani böyle bir ilişkimiz var. O yüzden bekliyorum" dedi.

Japonya'nın petrolünün yüzde 90'ından fazlasını Hürmüz Boğazı üzerinden aldığına dikkat çeken Trump, "Bu da devreye girmeleri için büyük bir sebep. Biz İran'ı neredeyse yerle bir ettik. Geriye kalan tek şey boğaz. Bu çok zor. İki kişi çıksa ve suya küçük bombalar bıraksa, her şeyi aksatabiliyorlar. Bunun olmasını istemiyoruz" dedi.

Japonya, Çin ve Avrupa'nın bazı bölümlerinin petrolün büyük kısmını bu boğazdan aldıklarını vurgulayan ABD Başkanı Trump, "Hürmüz Boğazı'nı biz kullanmıyoruz, onu diğer herkes için savunuyoruz. NATO, boğazı savunmamıza yardım etmek istemiyor, oysa ona en çok ihtiyaç duyanlar onlar. Fakat şimdi tavrımı gördükleri için çok daha nazikler. Çok daha nazikler ama artık çok geç. Biliyorsunuz İngiltere şimdi uçak gemileri göndermek istiyor. Ben de dedim ki, uçak gemilerini savaştan önce istiyordum. Savaşı kazandıktan sonra istemiyorum" dedi

Trump'tan Pearl Harbor şakası

İran'a saldırmadan önce Japonya gibi Avrupa ve Asya'daki müttefiklere niçin haber vermediklerine ilişkin bir soruya cevabında Trump, "Çok fazla sinyal vermek istemezsiniz. Biz girdiğimizde çok sert girdik. Bunu kimseye söylemedik çünkü sürpriz istiyorduk" dedi.

1941'te Japonya'nın Hawaii'deki Pearl Harbor askeri üssüne düzenlediği ve ABD'nin II. Dünya Savaşı'na dahil olmasına neden olan sürpriz saldırıya gönderme yapan Trump, "Sürpriz yapmayı Japonya'dan daha iyi kim bilir? Pearl Harbor konusunda niçin haber vermediniz? Öyle değil mi?" ifadelerini kullandı. Japonya Başbakanı Takaichi'nin ise bu espriden rahatsız olduğu görüldü.