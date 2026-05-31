Trump anlaşmayı revize etmişti... İran rest çekti: Kabul edilmeyecek

ABD-İran müzakereleri devam ederken Trump'ın, son anda anlaşma taslağına müdahale ettiği öne sürülmüş, ABD Başkanının daha önce uzlaşı sağlanan bazı maddeleri değiştirerek daha sert şartlar getirdiği iddia edilmişti.

Taslak son hali ile Tahran yönetimine sunulurken, ABD 3 içinde cevap beklediğini bildirmişti. Ancak Washington'un revize edilmiş teklifine İran'dan sert cevap geldi.

"Kabul edilmeyecek"

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin sunduğu teklife karşılık Tahran'ın beklentilerini açıklayarak "İran ulusunun hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecektir. Düşmanın vaatlerine güven yok, yalnızca somut sonuçlar önemlidir." dedi.

