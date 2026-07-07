Trump dev savunma bütçesi için düğmeye bastı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye savunma harcamalarını artıracak düzenlemeleri onaylama çağrısında bulundu. Trump, 350 milyar dolarlık ek savunma bütçesini de içeren yasa tasarılarının Kongre tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesi, askere katılım oranları ve yasama gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Amerikan ordusu hiç bu kadar güçlü olmamıştı"

ABD ordusunun mevcut durumda dünyada benzeri olmayan bir güce ulaştığını savunan Trump, "Amerikan ordusu hiç bu kadar güçlü ve nüfuzlu olmamıştı. Başka hiçbir ülke bizim yaptıklarımızı yapamaz, yanımıza bile yaklaşamazlar." ifadelerini kullandı.

Trump, bu yıl asker alımlarında aylar öncesinden tarihi seviyelere ulaşıldığını belirterek, askeri personelin moralinin de yüksek olduğunu söyledi. ABD Başkanı, ordunun bu gücünün ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamalarında açık şekilde görüldüğünü kaydetti.

Kongre'den öncelik talebi

Savunma Bakanlığına ilişkin değerlendirmesinde Pentagon'un güçlü bir dönemden geçtiğini ifade eden Trump, "Hiç bu kadar 'formunda' olmamıştı. Bunu bu şekilde korumalıyız" dedi.

Askeri üstünlüğün devamı için Kongre'nin tatil dönüşünde savunma harcamalarını öncelikli gündem maddesi yapması gerektiğini belirten Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato liderliklerine çağrıda bulundu.

350 milyar dolarlık bütçe düzenlemesi

Trump, savunma bütçesi ve güvenlik düzenlemesine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kongre toplandığında, savunma için 350 milyar dolar içeren bütçe düzenlemesini ve 'Amerika'yı Koru Yasası'nı yasalaştırmalıyız. Bütçe Komisyonunun Kongre açılır açılmaz bu 350 milyar doları hızla onaylamasını ve liderliğin bunu bir numaralı öncelik haline getirmesini istiyorum. Herkesin talep ettiği 'Amerika'yı Koru Yasası' ile büyük Savaş Bakanlığımızın tam olarak fonlanması bir arada hızla geçirilebilir. Bu, ABD'nin gelecek nesiller boyunca özgür kalmasını güvence altına alacaktır."