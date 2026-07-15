Trump Durum Odası'nı topladı: İran için daha yıkıcı plan masada

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Amerikan Axios haber platformunun konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik daha geniş kapsamlı saldırı seçeneklerini değerlendirmek amacıyla Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda üst düzey bir toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Toplantıda, "İran'a karşı Hürmüz Boğazı çevresindeki mevcut saldırılardan daha büyük çapta bir saldırının ele alındığı" iddia edildi.

Görüşmelerde ayrıca, "Hürmüz Boğazı'ndaki İran hedeflerine yönelik saldırılara ek olarak İran'daki stratejik hedeflere yönelik daha yıkıcı saldırılara ilişkin yeni planlara odaklanıldığı" ileri sürüldü.

Ulusal güvenlik ekibi toplantıya katıldı

Toplantıda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hazır bulunduğu belirtildi.

Trump'ın ulusal güvenlik ekibindeki diğer yetkililerin de görüşmeye katıldığı aktarıldı.

Trump'tan İran'a enerji ve köprü tehdidi

Trump, dün Fox News'e yaptığı açıklamada İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde ülkedeki tüm enerji santrallerini ve köprüleri yıkacaklarını söylemişti.