Trump Kongre oturumunda zihinsel sağlık tartışması yarattı

Trump yönetiminin İran savaşı stratejisi Kongre oturumunda gerilime neden oldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump ve zihinsel sağlığı hakkındaki sorulara sert tepki gösterdi. Oturumda sosyal medya paylaşımları da detaylıca tartışıldı.

Hegseth, savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana ilk kez milletvekillerinin karşısına çıktı. Temsilci Sara Jacobs'ın endişelerini dile getirmesi üzerine lideri için güçlü bir savunma yaptı. Çatışmalarda bugüne kadar 13 ABD askeri personeli hayatını kaybetti ve savaş küresel bir enerji krizine yol açtı. Tüketicilerin yakıt maliyetleri tüm bu gelişmelerin ışığında hızla yükseldi.

Kongre üyelerinden Trump eleştirisi



Çarşamba günü düzenlenen oturumda konuşan Jacobs, seçmenlerinin hayatının tehlikede olduğunu belirtti. Jacobs, savunma bakanına liderin zihinsel olarak başkomutan olacak kadar dengeli olup olmadığını sordu.

Hegseth bu soruya sert bir şekilde karşı çıktı ve aynı sorunun dört yıl boyunca Joe Biden'a sorulup sorulmadığını sorguladı. Jacobs, Biden'ın artık görevde olmadığını hatırlattı. Hegseth ise bu sorgulama çizgisine daha fazla dahil olmayı reddetti.

Zeka ve anlayış vurgusu

Hegseth, başkomutana yönelik bu küçümseme seviyesiyle ilgilenmeyeceğini vurguladı. ABD Başkanı için "nesiller boyunca görülen en keskin zekalı ve en anlayışlı lider" ifadesini kullandı.

Bu hararetli tartışma, savaşın altmışıncı gününe girdiği sırada yaşandı. Hürmüz Boğazı ablukası dünyanın en kritik petrol rotalarından birini tıkamaya devam ediyor.

Sosyal medya ve piyasa etkileri

Trump ve sağlığı hakkındaki endişeler, sosyal medya platformundaki gece yarısı paylaşımlarıyla son haftalarda yoğunlaştı. Başkan, İran'ın taleplerini karşılamaması halinde bütün bir medeniyetin yok olacağı uyarısında bulunmuştu.

Siyasi gerilim ve İran ile devam eden çatışmalar enerji piyasalarında derin sarsıntılar yarattı. Yaşanan son gelişmeler, petrol arzı endişelerinin sadece bugünü değil, yılın geri kalanındaki enflasyon trendini de yukarı yönlü baskılayacağını teyit ediyor.