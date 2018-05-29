Trump, Kuzey Kore zirvesi öncesi Abe ile görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin, ABD ve Kuzey Kore arasındaki tarihi zirve öncesi görüşeceği belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe dün telefon görüşmesi yaptı.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump ve Abe’nin 12 Haziran'da Singapur’da gerçekleşmesi planlanan tarihi ABD-Kuzey Kore zirvesi öncesi görüşmeye karar verdiği aktarıldı.
İki liderin Kuzey Kore’deki son gelişmeleri değerlendirdiği telefon görüşmesinde, Kuzey Kore’nin nükleer, kimyasal ve biyolojik silahları tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusundaki zorunluluğunu doğruladığı belirtildi.
Kaynak: İHA