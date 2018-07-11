Trump, Merkel ve Macron’la görüştü

11 Temmuz 2018

Brüksel’deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan ABD Başkanı Donald Trump Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Trump, Merkel ile görüşmesinde, askeri harcamaları ve ticaret hakkında konuştuklarını söyledi. Merkel ile çok iyi ilişkileri olduğunu ifade eden Trump, Almanya ve ABD’nin harika ilişkileri olduğunu dile getirdi. Almanya Başbakanı Merkel ise Trump ile göç ve ticaret konusunu ele aldıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Merkel ile görüşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Macron, Almanya'nın enerji ithalatında "Rusya'ya mahkum" olduğu yönündeki iddiasına katılmadığını söyledi. Trump ise ABD'nin Fransa ile harika ilişkileri olduğunu dile getirerek Macron ile görüşmekten onur duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA