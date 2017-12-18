Trump, Mueller ile ilgili kararını açıkladı
ABD Başkanı Trump, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Mueller'in işine son vermeyi düşünmediğini açıkladı.
Camp David'den Beyaz Saray'a dönen ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trump, "Savcı Mueller'in işine son vermeyi düşünüp düşünülmediği" şeklindeki soruya, "Hayır, düşünmüyorum." yanıtını verdi.
ABD basını hafta sonunda Trump'ın ABD Başkanlık seçimi öncesi "Trump ve Rusya arasındaki ilişki iddialarını" takip eden Mueller'in görevine son vereceğini ileri sürmüştü.
ABD basını, Trump'ın bu girişimi Kongre'nin Noel tatilinde gerçekleştireceğini öne sürmüştü.
Demokrat Parti California temsilci Adam Schiff de bu iddiaları doğrulayarak ABD Kongresinde cuma günü bu ihtimalin konuşulduğunu söylemişti.
Schiff, "Kongredeki dedikodu, Başkanın haftaya büyük bir konuşma yapmaya hazırlandığı yönünde. 22 Aralık bizim Washington'da olmayacağımız bir gün ve o gün Mueller'i işten atabilir." ifadesini kullanmıştı.
Trump, Mueller'den önce Rusya soruşturmasını yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin görevine son vermişti.
Kaynak: AA