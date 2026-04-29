Trump portreli pasaportlar geliyor

ABD yönetimi, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümünü simgesel adımlarla kutlamaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın portresini taşıyan özel tasarım hatıra pasaportların sınırlı sayıda üretileceğini açıkladı.

Yeni pasaportta Bağımsızlık Bildirgesi’ne ait görsellerin yanı sıra Trump’ın fotoğrafı ve imzası yer alacak. Ayrıca kurucu babaların bildirgeyi imzaladığı tarihi sahneyi yansıtan illüstrasyon da tasarımın önemli parçalarından biri olacak.

Temmuzda kullanıma sunulacak

ABD’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı temmuz ayında satışa çıkması planlanan pasaportlar, stoklarla sınırlı olacak. Belgelerin yalnızca Washington Pasaport Ajansı üzerinden temin edilebileceği belirtildi.

Güvenlik standartları korunacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, özel pasaportların mevcut güvenlik standartlarını aynen koruyacağını vurguladı. Pigott, yeni tasarımın hem sembolik hem de teknik açıdan yüksek güvenlikli olacağını ifade etti.

Kutlamalar kapsamında yalnızca pasaport değil, Trump görseli taşıyan hatıra altın paraların da basılacağı açıklandı. Ayrıca banknotlarda Trump’ın imzasına yer verilmesi planlanıyor.

Tarihi bir ilk olabilir

Trump’ın imzasının banknotlarda yer alması halinde bu durum, görevdeki bir ABD başkanının imzasının ilk kez resmi para biriminde kullanılması anlamına gelecek. Bu gelişme, ülke tarihinde dikkat çeken bir yenilik olarak değerlendiriliyor.