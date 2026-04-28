Jimmy Kimmel, Melania Trump'a yaptığı 'müstakbel dul' esprisini savundu: Yaş farkına dikkat çekmiştim

ABD’de Başkan Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump’ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik saldırı girişimi öncesinde yaptığı espriyle gündeme gelen komedyen Jimmy Kimmel, gelen tepkilere yanıt verdi.

Espri yeniden tartışma yarattı

Kimmel, söz konusu yemekten iki gün önce sunduğu programda etkinliğin parodisini yapmış, konuşması sırasında Melania Trump’a hitaben, “Sayın Trump, bir ‘müstakbel dul’ gibi parlıyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı. Saldırı girişiminin ardından bu sözler yeniden tartışma konusu olurken, Melania Trump sert tepki gösterdi. First Lady, ABC kanalına çağrıda bulunarak “Kimmel gibi insanlar, her akşam evlerimize girip nefret yayma fırsatına sahip olmamalı” dedi.

Melania Trump’tan sert tepki

Eleştiriler üzerine açıklama yapan Kimmel ise söz konusu esprinin saldırı girişiminden üç gün önce yapıldığını hatırlattı. “Tabii ki bu şaka aralarındaki yaş farkını vurgulamak içindi. Donald Trump’ın neredeyse 80 yaşında olduğu ve Melania Trump’ın benden daha genç olduğunu vurgulayan hafif bir şakaydı. Hiç bir şekilde bir suikast çağrısı değildi. Bunca yıl özellikle silah şiddetine karşı duruşumu açık bir biçimde belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

"İfade özgürlüğü" mesajı

Kimmel açıklamasında ayrıca, “Ancak anlıyorum ki First Lady hafta sonu stresli bir deneyim yaşamış ve muhtemelen o evde her hafta sonu oldukça stresli geçiyordur. Ayrıca nefret dolu ve şiddet içeren söylemin reddedilmesi gerektiğine katılıyorum. Katılıyorum ve bunu azaltmaya başlamak için bu konuda eşinizle bir konuşma yapabileceğinizi düşünüyorum. Donald Trump istediğini söylemekte serbesttir; siz de ben de öyleyiz. Çünkü Amerikalılar olarak ifade özgürlüğü hakkına sahibiz” dedi.

"Kimse ölmedi diye hafife alınamaz”

Ünlü komedyen, söz konusu etkinliğe katılanlar için üzgün olduğunu belirterek, "Kimse ölmedi diye bunun travmatik ve korkutucu olmadığı anlamına gelmez ve bir araya gelmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.