Meta uzaydan enerji toplamak için Overview ile anlaştı

Mark Zuckerberg yönetimindeki Meta uzaydan enerji toplayarak dünyadaki yapay zeka veri merkezlerini çalıştırmayı planlıyor. Teknoloji devi, bu iddialı vizyon kapsamında ABD merkezli girişim Overview Energy ile stratejik bir anlaşma imzaladı.

Yapılan anlaşma sayesinde yaklaşık 750 bin evin elektrik ihtiyacına denk gelen tam bir gigawatt gücünde temiz enerji tedarik edilmesi hedefleniyor. Teknoloji devi Meta uzaydan enerji toplamak amacıyla yörüngeye bin adet uydu fırlatmaya hazırlanıyor.

Meta uzaydan enerji projesini hızlandırıyor

Uzaydaki devasa güneş panelleri aracılığıyla toplanan enerji, özel teknolojilerle düşük yoğunluklu kızılötesi ışınlara dönüştürülecek. Bu ışınlar daha sonra dünyadaki fotovoltaik panellere yönlendirilerek doğrudan kullanılabilir elektriğe çevrilecek.

Güneş ışınları atmosfer tarafından zayıflatılmadığı için uzayda enerji üretimi yeryüzüne kıyasla çok daha verimli bir şekilde yapılıyor. Üretim süreçleri hava kirliliği veya bulut örtüsü gibi sorunlardan kesinlikle etkilenmiyor. Ayrıca uydular yirmi dört saat güneş ışığı alan yörüngelere yerleştirilebiliyor. Meta uzaydan enerji hedeflerine bu avantajla ulaşıyor.

Uzay tabanlı sistemler kesintisiz güç sağlayacak

Uzaydan elde edilen bu güç, dünyada o an karanlıkta kalan bölgelere hızlıca iletilerek mevcut güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini de artırıyor. Silikon Vadisi devleri Batı ülkelerinde devasa yapay zeka veri merkezleri inşa ederken temiz enerji kaynaklarına yöneliyor. Yeni teknoloji, teknoloji devlerini yerel elektrik şebekelerine olan bağımlılıktan kurtarıyor.

Overview Energy yöneticisi Marc Berte, uzayın Amerika'nın enerji altyapısının kritik bir parçası haline geldiğini belirtti. Şirket 2028 yılında bir gösterim uydusu fırlatmayı ve 2030 yılından itibaren büyük çaplı üretime başlamayı planlıyor.

Rakipler yörüngedeki yapay zekaya odaklandı

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, Jeff Bezos destekli Blue Origin ve Google şirketleri de veri merkezleri için benzer sistemler üzerinde çalışıyor. Rakipler enerjiyi yörüngedeki sistemlerde kullanmayı planlarken, Meta uzaydan enerji aktarımını doğrudan dünyadaki operasyon tesislerine yapacak.

Öte yandan Çinli düzenleyiciler pazartesi günü Meta'nın Singapur merkezli yapay zeka girişimi Manus'u iki milyar dolara satın almasını resmen iptal etti. Meta, otonom asistanlar geliştiren Manus'u kendi botlarını piyasaya sürdükten hemen sonra Aralık ayında satın aldığını duyurmuştu.

Çinli düzenleyiciler yerel teknolojileri koruyor

Çinli yetkililer, kendi yerel yapay zeka teknolojilerinin ABD'li teknoloji devleri tarafından alınmasına karşı güvenlik önlemlerini giderek sıkılaştırdı. Yapılan düzenlemeler kapsamında yapay zeka şirketlerinin resmi onay almadan Amerikan risk sermayesi fonlarını kabul etmesi tamamen yasaklandı.

OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin sağladığı üstünlük, küresel çaptaki yapay zeka yarışını hızlandırıyor. Meta uzaydan enerji teknolojilerine yaptığı bu dev yatırımla uzun vadeli çevre taahhütlerini güvence altına alıyor. Yaşanan ticari engellemelere rağmen şirketin yenilenebilir enerji hamleleri, teknoloji sektöründeki sürdürülebilirlik trendini kalıcı olarak şekillendiriyor.