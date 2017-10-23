Trump, Singapur başbakanı ile görüştü

23 Ekim 2017

ABD Başkanı Donald Trump ile Singapur Başbakanı Lee Hsieng Loong arasındaki görüşmede, iki ülke arasında 13,8 milyar dolar değerinde uçak satışı için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Trump, Singapur Başbakanı Loong ile Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklama yapan Trump ile Loong, Singapur Havayollarının Amerikan Boeing firmasına 13,8 milyar dolarında yeni uçak siparişi vermesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Boeing ile 14 milyar dolarlık imza

Trump, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Bugün Boeing ile 14 milyar dolar değerinde uçak alımı için imza attık. Singapur'la birçok alanda iş yapıyoruz. Şu anki ilişkilerimiz en yüksek seviyesinde ve bu devam edecek." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın, yaklaşık 70 bin yeni istihdam anlamına geldiğini de dile getiren Trump, atılan imzalardan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Singapur Başbakanı Loong da ABD ile her alanda işbirliği yapmaktan memnun olduklarını kaydederek, ikili ilişkilerin son dönemde güçlendiğine dikkat çekti.

Görüşmelerin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde ortak basın açıklaması yapan Trump ile Loong, ABD-Singapur ilişkilerinin en iyi döneminde olduğunu belirten değerlendirmeler yaptı.

Trump'tan Loong'a teşekkür

Singapur'un DEAŞ karşıtı koalisyona ilk katılan Güneydoğu Asya ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Trump, Başbakan Loong'a "terörle mücadeleye verdiği katkı" sebebiyle teşekkür etti.

ABD ile güçlü ve derin bir ilişkiye sahip olduklarını anlatan Loong ise "Ekonomik, güvenlik ve savunma alanındaki yakın iş birliğimize çok önem veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

38 uçak siparişi için Singapur Airlines ile Boeing firması arasında kısa süre önce imza atıldığını hatırlatan Loong, "Bu, iki taraf için de kazan-kazan durumudur. Bu şekilde Singapur Havayolları filosunu daha modern hale getirecek, aynı zamanda birçok yeni Amerikan işçisine istihdam sağlanacaktır." dedi.

"Kore Yarımadası'nın nükleer silahlandırılmasına karşıyız"

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlandırılmasın her anlamda karşı olduklarını belirten Loong, Kuzey Kore tehdidine karşı ABD ile yan yana durduklarını ve Çin, Japonya ve Rusya gibi ülkelerle bir arada çözüm aranmasının önemli olduğunu belirtti.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiyi "dünyadaki en önemli ikili ilişki" sözleriyle nielendiren Loong, bu iki ülke arasındaki diyalog ve işbirliğinin bölgesel sorunların çözümünde temel olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA