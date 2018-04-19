Trump ve Abe, ticaret görüşmelerini genişletecek

19 Nisan 2018

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, uzun zamandır müttefik olan iki ülke arasındaki yatırım ve ticareti genişletmek üzere ticaret görüşmelerinin kapsamını genişletme konusunda anlaştı.

ABD ziyaretinde Trump ile dün yaptığı ortak basın toplantısında Abe, "Başkan Trump ile serbest, adil ve karşılıklı ticaret anlaşmaları için görüşmelere başlama konusunda anlaştık" dedi.

Trump da, Japonya ile ABD arasındaki ticaret dengesizliklerine çözüm bulma isteğini yineleyerek, ABD'nin ticaret açığını azaltmayı amaçlayan iki taraflı bir anlaşmayı yüz yüze görüşmeyi tercih ettiğini söyledi.

Japon hisseleri de, Trump'ın yenin değerinden bahsetmemesi ve Japonya'nın para politikasını eleştirmemesi nedeniyle yedi haftanın zirvesine yükseldi.

Trump, TPP yerine ikili anlaşmadan yana

Trump ve Abe'nin görüşmelerin üst düzey danışmanlarca sürdürüleceğini söylemelerine rağmen Abe, her iki ülkenin yaklaşımında farklılıkların devam ettiğini açıkça belirtti. Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trans-Pasifik Ortaklığı'na (TPP) atıfta bulunarak "ABD tarafı ikili bir anlaşma ile ilgileniyor... Ülkemizin pozisyonu ise TPP'nin her iki ülke için de en iyisi olduğu" dedi.

TPP, önceki ABD başkanı Barack Obama tarafından desteklenmişti. Trump ise, seçim kampanyasında verdiği sözü yerine getirerek ABD'yi 12 üyeli TPP anlaşmasından 24 Ocak 2017'de çekmişti.

Trump, "TPP'ye geri dönmek istemiyorum, ama bize ABD için reddedemeyeceğim bir anlaşma teklif edelerse, bunu yaparım. Yine de ben ikili anlaşmaları tercih ederim. Bunun ülkemiz için daha iyi olduğunu düşünüyorum" demişti.

Trump: TPP ABD için uygun değil

Kaynak: Reuters