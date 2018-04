Trump: TPP ABD için uygun değil

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından,Trans Pasifik Ortaklığı'nın (TPP) ABD için uygun olmadığını söyledi.

"Japonya ve Güney Kore, bizim TPP'ye dönmemizi arzu ediyorlar. Ancak ABD için bu anlaşmayı beğenmiyorum" ifadelerini kullanan Trump, "Çok fazla koşul, beklenmedik durum var ve anlaşma çalışmadığından bundan çıkış yolu yok. İkili anlaşmalar işçilerimiz için çok daha verimli, karlı ve iyi" dedi.

ABD Başkanı sözlerinin sonunda Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ülkesi için kötü olduğunu belirtti.

While Japan and South Korea would like us to go back into TPP, I don’t like the deal for the United States. Too many contingencies and no way to get out if it doesn’t work. Bilateral deals are far more efficient, profitable and better for OUR workers. Look how bad WTO is to U.S.