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Trump: TPP ABD için uygun değil

Trump, TPP anlaşmasını beğenmediğini ifade ederek, çok fazla koşul olduğunu savundu. ayrıca DTÖ'nün ABD için kötü olduğunu vurguladı.

Trump: TPP ABD için uygun değil
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ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından,Trans Pasifik Ortaklığı'nın (TPP) ABD için uygun olmadığını söyledi.

"Japonya ve Güney Kore, bizim TPP'ye dönmemizi arzu ediyorlar. Ancak ABD için bu anlaşmayı beğenmiyorum" ifadelerini kullanan Trump, "Çok fazla koşul, beklenmedik durum var ve anlaşma çalışmadığından bundan çıkış yolu yok. İkili anlaşmalar işçilerimiz için çok daha verimli, karlı ve iyi" dedi.

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ABD Başkanı sözlerinin sonunda Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ülkesi için kötü olduğunu belirtti.

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