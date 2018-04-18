18 Nisan 2018

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ie Florida'da Mara Lago köşkünde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri ile planlanan görüşme hakkında açıklamalar yaptı.

Trump, Kuzey Kore ile "doğrudan ve çok üst düzeyde" görüşmeler yapmaya başladıklarını ifade etti. Kuzey Kore lideriyle yapacağı görüşmenin haziran ayı başında olabileceğini belirten ABD Başkanı, bu görüşmenin yapılacağı yere dair 5 farklı ihtimalin bulunduğunu fakat henüz son kararın verilmediğini belirtti. Trump, "Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginliği sona erdirecek görüşmelerin yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili "Ben bunu destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Başbakanı Abe ise Trump ile görüşmede Kuzey Kore'nin ele alınacağını vurgulayarak, "Kuzey Kore ve ABD ve Japonya'nın menfaatleri için önemli konuları derinlemesine ele alacağımızı umuyorum." diye konuştu.

Japonya Başbakanı Abe'nin perşembe gününe kadar ABD'de olması bekleniyor.

Pompeo'nun Kuzey Kore lideriyle görüştüğü iddia edildi

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığına yeni atanan Mike Pompeo'nun bu ayın başında Kuzey Kore'ye giderek ülkenin lideri Kim Jong-un ile görüştüğü iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim ile Amerikan yönetiminin üst düzey yetkililerinden birilerinin görüştüğünü ifade etmesinden sonra Washington Post gazetesi, Pyongyang'a gidip Kuzey Kore lideri ile görüşen yetkiliyi açıkladı.

Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığına Trump tarafından henüz atanmış olan Pompeo'nun, Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğünü yürüttüğü sırada nisan ayının ilk pazar gününe rastlayan paskalya tatilinde Pyongyang'a gittiğini ileri sürdü.

CIA ve Beyaz Saray'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak gazete, Pompeo'nun Pyongyang seyahatini iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı.

Mike Pompeo'nun Pyongyang'a seyahati, 2000 yılında Madeleine Albright Dışişleri Bakanı iken Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il ile görüşmesinden sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey temas olarak biliniyor.

Kaynak: AA