Trump, Venezuela’ya ziyaret gerçekleştirecek

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Venezuela ile ABD arasındaki ilişkilerin "çok iyi" olduğunu söyleyen Trump, "Venezuela’ya ziyaret gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.

Muhtemel Venezuela ziyaretine ilişkin herhangi bir detay vermeyen Trump, geçici Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’in de ABD ile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu bildirerek, iki ülkenin özellikle petrol alanında birlikte çalıştığının altını çizdi. Trump, "Venezuela ile şu anki ilişkilerimizi 10 üzerinden 10 olarak değerlendiriyorum" dedi.

Basın mensuplarının Rodriguez’in hükümetini meşru hükümet olarak tanıyıp tanımayacakları sorusuna, "Evet, bunu yaptık. Şu an onlarla anlaşıyoruz ve gerçekten çok iyi işler yaptılar" yanıtını verdi. Ancak Beyaz Saray henüz Rodriguez hükümetinin tanınmasına ilişkin ABD politikasında resmi bir değişiklik yapılıp yapılmadığına ilişkin net bir açıklama yapmadı.