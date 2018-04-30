"Trump vergi muafiyetinde nihai kararını vermedi"

30 Nisan 2018

ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın alüminyum ve çeliğe getirilen ek vergilerden muaf tutulacak ülkeler konusunda henüz nihai bir karar vermediğini duyurdu.

Fox Business Network kanalına konuşan Mnuchin, hangi ülkelerin vergilerden muaf tutulacağının netleşmediğini belirterek, "Başkan bu konuda henüz bir karar vermedi" dedi.

Trump'ın çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 ek vergi getirme kararı büyük tartışma yaratmış ve dünya çapında bir ticaret savaşı yaşanacağı endişelerini artrmıştı.

Öte yandan 23 Mart itibarıyla uygulanmaya başlayan ek gümrük vergilerinden, Kanada ve Meksika ile AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'nin muaf tutulacağı bildirilmişti.

"Asıl soru Fed'in faiz artırma hızı"

Bu arada ABD Hazine Bakanı Mnuchin, ABD'de faiz artırımı konusunda asıl sorunun, Fed'in faizleri piyasa beklentilerinden daha hızlı mı yoksa daha yavaş mı artıracağı olduğunu belirtti.

Mnuchin, ABD büyümesinde geçtiğimiz çeyrek gerçekleşen yavaşlamanın "mevsimsel" olduğunu da söyledi.

"Türk çelik sektörü ABD'den muafiyet istiyor"