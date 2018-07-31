“Trump vergilerine” karşı otoda güç birliği

31 Temmuz 2018

Aydın ŞAHİNALP

ABD’nin ithal ettiği otomotivde yüzde 25’e varan ek gümrük vergisiyle gözdağı veren Trump yönetimi, otomobil üreticileri ve ilgili hükümetle tarafından ağır eleştiriliyor.

Uzmanlar yüksek vergilerin üretim maliyetlerini yükseltip oto satışlarını olumsuz etkileyeceğini ve sonuç olarak sektörde büyük işten çıkarmalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği, Kanada, Japonya, Meksika ve Güney Kore temsilcileri bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelerek Trump’a karşı güç birliğini sağlamak istiyor. Söz konusu ülke temsilcilerinin çekeceği ilk silah karşı misilleme olabilir. Bazı ülkeler ise ABD’nin olası ek vergi kararını Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) taşıyabilir.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinin ABD Başkanı Trump’ın 23 Mayıs’ta ithal otomobil ve parçalarının ülke ulusal güvenliğine yönelik etkilerini araştırılması emrini verdiği“ 232’inci Madde”den çıkacak sonuçlardan endişe duydukları belirtiliyor. 232’inci maddenin sonuçlarının birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor. Kanada ve Meksikalı yetkililerin Reuters’a verdiği demeçlere göre Cenevre’de bir araya gelecek temsilciler Trump’ın vergi tehdidine karşı nasıl bir karşılık verileceğini masaya yatıracak. İsminin açıklanmasını istemeyen Kanadalı yetkili, “Zirve, önde gelen otomobil üretici ülkeleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Böylece ABD Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü 232’inci Madde incelenmesi hakkındaki endişelerimizi tartışabiliriz” diyor.

BMW'ye ticaret savaşı zammı

Konuya ilişkin açıklama yapan Güney Kore Ticaret Bakanlığı yetkilisi ise, “Karşılıklı olarak birbirimizin duruşu görüp dinlemek açısından önemli bir buluşma. Bununla birlikte, ABD kandında 232’inci Madde soruşturmasının devam ettiği bir aşamada soruşturmanın nasıl sonuçlanacağını kestirmek çok zor. Trump vergilerine karşı ortak bir karşılık vermek için önce soruşturmanın sonuçlanması gerekiyor”diye görüş bildiriyor. Bazı uzmanlar Trump'ın tarife tetiğine basmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Bir diğer önemli konu ise ABD’nin otomobil endüstrisindeki ekonomik ağırlığı. Zira Amerika Birleşik Devletleri, 21 milyar dolarlık çelik ithalatına karşılık 2016 yılında 173 milyar dolar değerinde otomobil ve 70 milyar dolar otomobil parçası ithal etti.

Öte yandan Alman otomotiv devi BMW, pazar günü ABD'de üretip Çin'e sattığı X5 ve X6 SUV modeline zam yapma kararı aldı. ABD ve Çin arasında kızışan ticaret savaşları zammı olarak nitelendiren fiyat artışı sonrası iki SUV fiyatları yüzde 4-7 arasında değişen oranlarda artırıldı. BMW'nin fiyat artışı hamlesinin, Çin'in bu ay başında ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirme kararının ardından gelmesi dikkat çekti. Pekin yönetimi, Çin'e gelen tüm otomobillerdeki gümrük vergilerini düşürürken, ABD'den gelenlere ek yüzde 25 vergi uygulanması kararı almıştı.

Otomobil şirketlerine yansıyor



Trump'ın vergi tehdidi otomotiv şirketlerinin adeta kabusu oldu ve şirketlerin faliyetlerine yansımaya başladı. Bilindiği gibi Alman Daimler defalarca kâr uyarısı yaptı ve kârların 2018'de düşeceğini belirtti, çünkü ABD'den Çin'e ihraç edilen otomobillere uygulanan yeni ithalat vergileri, yüksek marjlı Mercedes-Benz spor araçlarının satışını zedeleyecek. Bir diğer büyük otomobil üreticisi Volvo en çok satan SUV modelinin imalatını, ABD'nin Çin'den yapılan ithalata getirdiği yeni gümrük vergilerinden kaçınmak için Avrupa'ya taşıyacağını açıkladı. Alman otomobil üreticisi BMWde ithal ABD yapımı modellerde yüzde 25'lik bir Çin tarifesini "tamamen absorbe edemeyeceğini" ve Güney Carolina'da yapılan araçların fiyatlarını yükseltmek zorunda kalacağını açıkladı. Diğer yandan ABD'de üyeleri arasında General Motors Co., Volkswagen AG ve Toyota Motor Corp'un da yer aldığı Otomobil Üreticileri İttifakı, tarifelerin etkisi konusunda da uyardı. ABD'li bir oto bayi grubu tarafından yayınlanan bir çalışma, tarifelerin ABD otomobil satışlarını 2 milyon araç aşağı çekebileceğini ortaya koydu. Mercedes-Benz ve BMW dünyadaki toplam satışının yüzde 15’ini, VW yüzde 5’ini ve Audi yüzde 12’sini bu pazarda gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl Almanların ABD pazarındaki otomobil satışları 1.3 milyona ulaştı. Bunun yaklaşık 500 binini ihracat oluşturdu. Yani Alman üreticiler toplam üretimlerinin yüzde 10’unu ABD’de sattı.