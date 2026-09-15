Trump yapay zekada freni reddediyor: Gelecek 20-25 yılın petrolü bu

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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta düzenlenen All-In Summit 2026'da konuşan Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı telefonla arayarak veri merkezleri ve yapay zekaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Huang'ın görüşmeyi salondakilerin duyabilmesi için hoparlöre vermesi üzerine Trump, "Kimsenin kopyalayamayacağı en karmaşık bilgisayar çipini geliştirebiliyor ama beni nasıl hoparlöre alacağını bir türlü çözemiyor" diyerek espri yaptı.

"Gelecek 20-25 yılın petrolü"

Veri merkezlerinin önemine dikkat çeken Trump, "Veri merkezleri harika ve insanları zengin ediyor. Gelecek 20-25 yılın petrolü bu. İnternetten ve yapay zekadan çok daha büyük bir şey" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka tehlikesi "kandırmaca"

Yapay zekanın kontrolden çıkabileceğine yönelik endişeleri de reddeden Trump, robotların veya yapay zekanın dünyayı ele geçireceği yönündeki iddiaları "kandırmaca" olarak nitelendirdi.

Trump, veri merkezi yatırımlarına karşı çıkanların başka aktörlerin çıkarlarına hizmet ettiğini savunarak bunun Çin kaynaklı olabileceğini öne sürdü. Buna karşın insanların yapay zeka konusunda dikkatli ve basiretli davranması gerektiğini de belirten Trump'ın telefon görüşmesi, Huang'ın o sırada kaydettiği podcast yayınına yansıdı.