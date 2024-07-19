Trump'a suikast girişimi zanlısı Crooks'un babası olay günü polisi aradı mı?

Söz konusu haberde, iddiaya konu olan aramanın tam olarak hangi tarihte yapıldığı ve içeriğinin ne olduğunun bilinmediğinin altı çizildi ve baba Crooks'un güvenlik güçleriyle oğullarının suikast girişimi öncesi görüştüğünün tahmin edildiği belirtildi. Bu arada, Crooks'un ebeveynlerinin soruşturmada Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile işbirliği yaptıkları bilgisi paylaşıldı.

Crooks olay günü kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmişti

Daha önce ulaşılan bilgilerde de zanlı Crooks'un telefonunda Trump ve ABD Başkanı Joe Biden'in resimlerinin bulunduğu, ayrıca internet kayıtlarında 'merminin uzun mesafede rüzgara karşı gidişi' konusunda aramalar yaptığı ifade edilmişti. Crooks'un ayrıca Trump kürsüye çıkmadan 1 saatten önce sırtında çantayla meydanda dolaştığı, elindeki telemetre aleti ile ölçümler yaparken kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği de belirtilmişti.