Trump’ın belalısı 2017 yılından bu yana peşinde

Eski ABD Başkanı Donald Trump: “Irkçısın ve siyasi amaçlı bir kovuşturma yönetiyorsun.” Manhattan Başsavcısı Alvin L. Bragg: “Birini bir suçla itham edip etmeyeceğime karar verirken, siyasete aldırış etmem.” Amerika bir haftadır bu iki adamın ağız dalaşını konuşuyor. O kadar ki, Trump haftasonu “Salı günü tutuklanacağım.

Ayaklanın ve ülkenizi geri alın” diye taraftarlarına çağrı yaptı. İddia şu: Trump 2016’da başkanlığa soyunurken, porno yıldızı Stormy Daniels’le görüştüğü ortaya çıktı. Daniels basına konuşacaktı, Trump avukatları aracılığıyla genç kadına 130 bin dolar “sus parası” verdi.

İddiayı araştıran kişi de Başsavcı Bragg… The New York Times gazetesi, Bragg’i dün “Trump suçlanırsa, eski bir ABD başkanına açılan ilk davanın ilk savcısı olacak” diye manşete taşıdı. “Ben yanlış bir şey yapmadım” diyen Trump, Demokrat olan Bragg’i “kendisinin önünü kesmeye çalışmak”la suçluyor.

"Ne karar alırsa alsın başsavcının işi zor"

Aslında Trump’la Bragg’in “tanışması” 2017’ye dayanıyor. Trump yönetimiyle ilgili soruşturmalar art arda açılırken; Bragg New York Başsavcılık Bürosu’nda üst düzey bir savcıydı.

Büro, Haziran 2018’de Trump’ın kendisini ve Trump Vakfı’nı illegal işler yapmakla suçladığında da yine aynı görevdeydi. Bragg, Trump’ın kendisi hakkında söylediği iddiaları yalanlarken şunları aktardı: “Ben sadece gerçeklere ve kanuna bakarım. Evet, bu bilgin kişinin konuştuğu bir dünyada yaşıyoruz ancak bizim odak noktamız kanıtlar va yasalardır.”

Manhattan bölgesinde savcılık yapmış Rebecca Roiphe’ye göre de Bragg’in işi çok zor: “Kanıtı olmasına rağmen Trump’ı suçlamasa, kimse kanundan üstün değildir prensibini çiğnemiş olur. Suçlasa, bu sefer de yaptığı seçim inanılmaz derecede zarar verici olabilir.”

Trump’la tanıştığında 27 yaşındaydı

Stormy Daniels… Gerçek ismi Stephanie Gregory… 2018’de yazdığı anılarında gece hayatına neden girdiğini şöyle anlatmıştı: “Parayı seviyordum ve gece hayatıyla çok para kazanabileceğimi biliyordum.” Lisede gece kulüplerinde dansçılığa başladı. İlk porno filmini çektiğinde 23 yaşındaydı.

2006 yılında, 27 yaşındayken Trump’la bir golf turnuvasında tanıştı. İkili ara ara görüşmeye başladı. Birlikte olup olmadıkları hiç açıklanmadı. Trump 2016 başkanlık seçiminde aday olmayı düşününce, Daniels yaşananları para karşılığında medyaya anlatmak istedi. İddiaya göre, Trump da ona 130 bin dolar sus payi ödedi.