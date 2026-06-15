Trump'tan Hürmüz açıklaması: Gemiler hareket etmeye başladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD ve İran'ın mutabakata varması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılmasının ardından Trump, boğazda gemi trafiğinin yeniden başladığını açıkladı.

Truth Social platformunda açıklamada bulunan Trump, "Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan çıkarak hareket etmeye başlıyor, birçoğu petrol yüklü. Tamamen emniyetli, güvenli ve tertemiz olan Güney 'Otoyolu' boyunca ilerliyorlar. Seyahat edilebilecek başka bölgeler de var!" ifadelerini kullandı.

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakkı teyit edildi

İran-ABD mutabakatında Hürmüz Boğazı üzerindeki İran-Umman egemenliğinin açık ve kesin şekilde ifade edildiği belitilirken, metinde, Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik hizmetlerinin gelecekteki yönetiminin İran ve Umman tarafından belirleneceğine dair ifadelerin yer aldığı iddia edildi.

Ücretsiz geçiş sadece 60 gün sürebilir

"Denizcilik hizmetleri" ifadesinin açıkça kullanılmasının, ABD tarafından İran'ın ücret tahsil etme hakkının kabul edilmesi anlamına geldiği yorumunda bulunuldu. Söz konusu ifadenin metnin başka bir bölümünde de tekrarlandığı, buna göre İran'ın gemilerin ücretsiz geçişini yalnızca 60 gün boyunca kabul edeceği savunuldu.

Bu kapsamda ABD'nin ücretlendirme ilkesini kabul ettiği, İran'a ise 60 günlük muafiyet tanındığı ifade edildi.

İran'ın güvenlik, denizcilik, çevre koruma ve sigorta hizmetleri sunarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden gelir elde etmeyi ve bu gelirleri ekonomik kalkınmada kullanmayı planladığı da söz konusu kaynağın ifadeleri arasında yer aldı.