Trump'tan İngiltere mesajı: 'Uçak gemilerine ihtiyacımız yok'

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya iki uçak gemisi gönderme planına ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, söz konusu askeri desteğe artık ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

ABD Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere'nin bölgeye uçak gemisi sevk etmeyi değerlendirdiğini belirtti.

"Artık onlara ihtiyacımız yok"

İngiltere'yi ABD'nin geçmişteki en büyük müttefiklerinden biri olarak nitelendiren Trump, "Önemli değil, (İngiltere) Başbakanı (Keir) Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Çoktan kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında uçak gemisi iddiası

The Guardian gazetesinin İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Londra yönetiminin Orta Doğu'ya bir uçak gemisi gönderme seçeneğini değerlendirdiği ileri sürülmüştü.