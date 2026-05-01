Trump’tan İran mesajı: Anlaşmadan emin değilim, memnun değilim

Trump, Florida eyaletine gitmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran’ın Pakistan aracılığıyla ABD tarafına yeni bir teklifte bulunduğuna yönelik iddialar ardından İran’ın son teklifi hakkında ne düşündüğü sorulan Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim. Bu yüzden ne olacağını göreceğiz. İran, esasında neredeyse hiç ordusu kalmadığı için bir anlaşma yapmak istiyor. Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben durumdan memnun değilim" dedi.

"Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim"

Müzakereler için ABD’nin Pakistan’a temsilci gönderme ihtimaline ilişkin Trump, "Pakistan’a ve İslamabad’a büyük saygımız var. Pakistan Başbakanı (Şahbaz Şerif) ve Genelkurmay Başkanı’na (Mareşal Asim Munir) büyük bir saygı duyuyoruz ve bizimle birlikte çalışıyorlar. Bizimle çalışmaya devam ediyorlar. Ancak bu çok uzun bir yolculuk. Şu anda müzakereler konusunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve müzakereleri telefonla yürütüyoruz. İlerleme kaydettiler ancak anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim" dedi.

"İran'ın liderliği çok dağınık. İki, üç, hatta belki de dört gruba ayrılmış durumda"

Trump, "İran içinde büyük bir uyumsuzluk var. Birbirleriyle anlaşma konusunda ciddi sorunlar yaşıyorlar. İran'ın liderliği çok dağınık. İki, üç, hatta belki de dört gruba ayrılmış durumda. Çok parçalanmış bir liderlik söz konusu. Bununla birlikte hepsi anlaşma yapmak istiyor. Ancak hepsi, karmakarışık durumda" dedi.

"Şu an sunduklarından memnun değilim"

İran konusunda Trump, "Liderleri birbiriyle anlaşamıyor. Olanlar konusunda kafaları fazlasıyla karışmış durumda. Çünkü esasen ordularının büyük bir kısmı yok edildi. Ama İran’la az önce bir görüşme yaptık, bakalım ne olacak. Ama söyleyebileceğim şey, memnun değilim. Liderleri dağılmış durumda ve kendi aralarında çok tartışıyorlar. Geri döndüklerinde biri bir şey söylüyor, diğeri başka bir şey söylüyor" dedi.

Trump, "Donanmaları yok. Hava kuvvetleri yok. Askerlerinin büyük bir kısmı da maalesef artık yok. Fakat doğru anlaşmayı ortaya koymaları gerekiyor. Şu an sunduklarından memnun değilim" şeklinde konuştu.

"İtalya'dan da, İspanya'dan da memnun değilim"

İtalya ve İspanya’dan askerlerini çekme açıklamalarına yönelik soru üzerine Trump, "İtalya'dan da, İspanya'dan da memnun değilim. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyorlar. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen kişiler pek zeki olamaz" dedi.

Trump, "Nükleer silah sahibi olmalarına izin verilirse, bu gelecekte korkunç bir şey olur. Daha önce dünyanın hiç görmediği türden sorunlarla karşılaşırsınız. Bu olmayacak" ifadelerini kullandı.

İran’ı "yerle bir etmeyi" tercih etmediğini söyledi

İran konusunda seçeneklerin ne olduğu sorusuna Trump, "Gidip onları tamamen yerle bir edip bu olayı sonsuza kadar bitirelim mi, yoksa bir anlaşma yapmaya mı çalışalım; seçenekler bunlar" şeklinde cevap verdi. İran’ı yerle bir etmeyi tercih etmeyeceğini söyleyen Trump, "İnsani açıdan tercih etmem ama bu da bir seçenek" şeklinde konuştu.

"Şu an çekilsek, büyük bir zafer kazanmış olurduk"

Hürmüz Boğazı’ndaki abluka devam ederken savaşa dönmeye ya da anlaşmaya gerek olmadığı gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı ve ablukadan memnun olup olmadığına ilişkin bir soruya Trump, "Abluka inanılmaz. Yüzde yüz güçlü. Eğer şu an çekilsek, büyük bir zafer kazanmış olurduk ama bunu yapmıyoruz. Onlarla müzakere ediyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.

Kongre’den savaş yetkisi talep edip etmeyeceği soruldu

Trump ayrıca, ABD Başkanı’nın Kongre yetkisi olmadan gerçekleştirilen askeri operasyonları 60 gün ile sınırlayan ve 60 gün içinde Kongreden yetki alınmazsa ABD askerlerinin geri çekilmesini zorunlu kılan savaş yetki yasasına ilişkin bir soru aldı. Trump, "Kongre yetkisi talep etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Daha önce hiçbir ülke bunu yapmadı. Bildiğiniz gibi çoğu insan bunu tamamen anayasaya aykırı olarak görüyor. Ayrıca bir ateşkesimiz vardı. Bu da (60 günlük sınır konusunda) bize ek zaman kazandırıyor. Ama hiçbir ülke böyle bir şey yapmadı. Şu an büyük bir zaferin ortasındayız" ifadeleriyle cevap verdi.

Hürmüz Boğazı’nın İran’a bütünüyle kapatıldığını söyleyen Trump, "Şimdi İran’la görüşüyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Henüz bizimle aynı noktada değiller ama bir nevi yaklaşıyorlar. Ardından bir grup yeni insan geliyor, liderlerinin kim olduğunu dahi bilmiyorlar. Hiçbir fikirleri yok. Bu, askeri olarak elde ettiğimiz başarının sonucu" dedi.

Trump, "Savaş yetkileri meselesinde, bildiğiniz gibi birçok başkan bunu aşmıştır. Bu yasa hiçbir zaman gerçekten uygulanmış değil. Hiçbir zaman buna tam anlamıyla uyulmadı. Diğer tüm başkanlar da bunu tamamen anayasaya aykırı olarak değerlendirdi. Biz de buna katılıyoruz" dedi.

"Dünyanın her yerinde stoklarımız var"

İran savaşı nedeniyle ABD ordusunun stoklarının eridiği endişelerine ilişkin bir soru üzerine Trump, "Aslında her zamankinden daha fazlasına sahibiz. Çünkü dünyanın her yerinde stoklarımız var. Gerekirse onları kullanabiliriz. Dünyanın her yerinde çok büyük miktarda stoklarımız var. En iyisinden. An itibarıyla donanımlıyız ve ateşe hazırız. Şu anda, bu durum başladığında sahip olduğumuzdan iki katından fazlasına sahibiz. Dünyanın her yerinde, birçok farklı ülkede, birçok farklı yerde bulunuyoruz ve hepsi hazır durumda" dedi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden için "ahmak" ifadelerini kullandığı açıklamasına ilişkin Trump, "O Ukrayna’ya çok miktarda teçhizat verdi ama biz yeniden doldurduk. Dünyanın her yerinde stoklarımız var" dedi.

"Kürtler silahları teslim etmedi"

İranlı göstericilere gönderilen silahların Kuzey Irak’ta Süleymaniye’de olduğuna ilişkin iddialar olduğu ve daha önce yaptığı bir açıklamada kullandığı, "bunu yapanların büyük bir bedel ödeyeceğini" ifadeleri hatırlatılan Trump, "Silahların kimde olduğuna bakacağız fakat Kürtler meselesinde olanlardan memnun değilim. Kürtler, silahları teslim etmedi" dedi.

NATO hakkındaki görüşünün değişmediğini söyledi

Trump, ABD’yi ziyaret eden İngiltere Kralı III. Charles’ın NATO hakkındaki görüşlerini değiştirip değiştirmediği sorusuna "Hayır" cevabını verdi. Trump, buna rağmen Kral III. Charles’ın Kongre’de çok iyi bir iş çıkardığını söyledi.

"AB, aramızdaki ticaret anlaşmasına uymuyordu"

Avrupa ülkelerine uygulanan gümrük vergilerine yönelik son açıklamasının sebebini soran bir basın mensubuna cevap veren Trump, "Avrupa Birliği’nden (AB) gelen otomobillere uygulanan tarifeleri artırdık çünkü AB, aramızdaki ticaret anlaşmasına uymuyordu" dedi.

Trump, "Bu yüzden otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25’e çıkardım. Bu ABD’ye milyarlarca dolar gelir sağlıyor" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, İran ile savaşın Çin ziyaretini etkileme ihtimaline ilişkin bir soruya, "Hayır, Çin ziyareti harika olacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile harika bir görüşme olacak" dedi.