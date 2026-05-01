Yakıt vergisi artışı kapıda: Dev projeler riske girdi

İngiltere’de 2 binden fazla firmayı temsil eden Construction Plant-hire Association (CPA), yakıt vergisindeki artışın ertelenmemesi durumunda kara yolu ve demiryolu projelerinin ciddi risk altına gireceğini açıkladı.

Kuruluşa göre, sektörde faaliyet gösteren şirketler artan maliyetler nedeniyle projelerden çekilmeyi değerlendirebilir. CPA yetkilileri, bu senaryoda “hiçbir projenin ilerleyemeyeceği” uyarısında bulundu.

Enerji maliyetleri zirvede

Sektör verilerine göre, firmaların yüzde 66’sı enerji maliyetlerini en büyük sorun olarak görüyor. Yüzde 42’si projeleri tamamlayabilme konusunda güven kaybı yaşıyor. Üyelerin yüzde 65’ten fazlası kritik altyapı projelerinde aktif rol alıyor

Yıllık toplam cirosu 1,5 milyar sterlini aşan şirketler, yakıt fiyatlarındaki artışın sürdürülebilirliği zorlaştırdığını belirtiyor.

Hürmüz etkisi: Petrol 100 doların üzerine çıktı

İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan fiili tıkanma, petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine taşıdı. Bu gelişme, özellikle dizel yakıtla çalışan iş makinelerine bağımlı olan inşaat sektöründe maliyetleri daha da artırdı.

Vergi artışı kapıda

Yakıt vergisindeki indirim ilk olarak 2022’de yürürlüğe girmişti. Mevcut plana göre, eylül ayında litre başına 5 peni artış yapılacak, vergi oranı kademeli olarak Mart ayına kadar eski seviyesine dönecek.

Ancak sektör temsilcileri, bu artışın projelerin ilerleyişini doğrudan olumsuz etkileyeceğini savunuyor.

“Yakıt bu sektörün kalbi”

CPA CEO’su Steven Mulholland, yakıt maliyetlerinin sektör için kritik önem taşıdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Yakıt bu sektör için marjinal bir gider değil. Tüm projeler her gün çalışan makinelerle ilerliyor ve bu makineler dizel kullanıyor.”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, planlanan vergi artışının İran’daki gelişmeler ışığında yeniden değerlendirildiğini açıkladı. Ancak hükümetten henüz kesin bir karar gelmiş değil.